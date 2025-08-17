Altın varaklı odası ve arkasındaki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla gündem olan, Avukat Cem Duman gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları ve altın varaklı koltuk paylaşımlarıyla gündem olan, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın da “istismar” uyarısında bulunduğu avukat Cem Duman gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, liderliğini Selahattin Yılmaz’ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. O isimlerden biri de Cem Duman’dı.Duman, sosyal medyada sanki Cumhurbaşkanı’yla yakın ilişki içindeymiş gibi paylaşımlar yapıyor, kendisine Külliye’den hediye geldiğini iddia ederek algı yaratıyordu." ifadesini kullandı.

AKP GENEL SEKRETERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise şu paylaşımı yapmıştı:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."