Küresel piyasalar yoğun veri akışlarının hakim olduğu haftada karışık seyir sergiliyor. Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Fed'in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 367 dolar ile 3 bin 406 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 387 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.19'da 3 bin 394 dolarda yatay bir seyir sergiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle yukarı yönlü haraketlilik sergiliyor. Dünü 4 bin 250 lira ile 4 bin 310 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 300 liradan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 4 bin 310 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin310 lira olan gram altın, Kapalıçarşı'da 4 bin 3814 lirada bulunuyor. Aradaki fark 71 lira civarında. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...