20 Ocak'ta 2. defa ABD Başkanlığı'na seçilen Donald Trump, aldığı kararlar ve yaptıklarıyla dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle faiz indirimi konusundaki isteklerine istediği cevabı vermeyen Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirileri ile para piyasaları üzerinde de etkili oldu.

TANSİYON DAHA DA YÜKSELDİ

ABD Başkanı Trump ile Fed yönetimi arasında gerilim daha da artarken, Trump son olarak sosyal medya hesabından, Fed Başkanı Powell'a yönelik yaptığı paylaşımla akıllara görevden alındı mı sorusunu getirdi. Trump yaptığı paylaşımda karikatürde kendisinin temsilinin, Fed Başkanı'nın temsiline "You're fired" (Kovuldun) şeklinde seslendiği görülüyor.

PİYASALARIN TEPKİ NE OLACAK?

Trump'ın paylaşımının ardından, açıklama gelmemesi, yatırımcılar tarafından paniğe neden oldu. Trump'ın Powell'ı kovduğuna dair sinyalleri bir paylaşım yapması para piyasaları üzerinde etkili olabilir. Powell ile Trump arasındaki bu gerilimin daha da tetiklenmesi halinde dolar tarafında sert geri çekişme yaşanması beklenirken, altın tarafından ise sert yükselişlerin gündeme gelmesi beklenebilir.

Ancak paylaşımın ardından sessizliğin devam etmesi halinde ise piyasalarda tepkinin sınırlı kalması beklenebilir.

PİYASALARDA SON DURUM

Piyasalar geçtiğimiz haftayı sakin seyirde tamamladı. Hafta başına hem Trump'ın karikatürünün etkisi hem de ABD tarafında açıklanacak olan istihdam rakamlarının etkisiyle hareketlilik görülebilir.

ONS ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

6 haftadır yükselişini sürdüren ons altın geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 3 bin 759 dolardan tamamladı. Ons altının 4 saatlik grafiği incelendiğinde, cuma günü sabah seansında alışların yükselerek hacmin arttığı görülürken, kapanışa doğru satışların kısmi şekilde meydana geldiği görülüyor.

GRAM ALTIN 5 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE

Gram altın ise dolar/TL'deki rekorlar ve ons altındaki kısmi yükselişlerin etkisiyle, karışık seyir sergilese de 5 bin lira seviyesine korumaya devam ediyor. Gram altın haftanın son işlem gününü 5 bin 20 liradan tamamladı.

DOLAR ENDEKSİNDE KARIŞIK SEYİR

Dolar endeksi ise hafta başından beri karışık seyir sergiliyor. 24 Eylül Çarşamba günü, dolar endeksi 97,22 puandan tepki alımı göstererek98,61 puana yükseldi. Ancak haftanın son işlem gününde ise bir miktar kayıplar vererek 98,18puana geriledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.