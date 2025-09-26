2025 yılında değerli metaller için pozitif gelişmeler yaşandı. Altın ve gümüşün başını çektiği güçlü yükseliş dalgasına platin de dahil oldu.
2025’in son çeyreğine girmeye hazırlanan yatırımcının güvenli liman arayışını devam ettirirken platin yılın en iyi getiri sağlayan emtialarından oldu.
Küresel baskılar, Çin kaynaklı güçlü talep ve yatırımcıların yeniden piyasaya dönmesiyle beraber platin fiyatları son 11 yılın zirvesini gördü.
Yaşanan gelişmelerin etkisiyle platin haftanın son işlem gününde bin 563 dolarda bulunuyor.
