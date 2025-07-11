ABD başkanı Trump'ın gümrük tarifeleri ve makro ekonomik veriler piyasaları etkiliyor. Trump, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Tarifelerin etkisiyle küresel çapta görülen belirsizlik piyasalarda sert hareketlenmeleri meydana getiriyor.
Küresel çapta görülen belirsizliklerin etkisiyle gümüş fiyatları yukarı yönlü hareketleniyor. Ons gümüş yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde rekor tazeledi. Dünü 36,34 ile 37,12 dolar aralığında geçiren ons gümüş, günü 37,01 dolardan tamamladı. Yeni günde 37,66 dolara yükselerek rekor tazeledi. Bugün öğlen seansında 15.26 ise 37,58 dolarda bulunuyor.
GRAM GÜMÜŞ REKOR KIRDI
Gram gümüş, dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyir ve ons gümüşteki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle rekor tazeledi. Dünü 46,66 ile 47,73 lira aralığında geçiren gram gümüş günü 47,64 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise öğlen seansında 15.26'da 48,61 seviyesinde yeni bir rekora imza attı.
*BU HABERDE YERALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.