Küresel piyasaların dört gözle beklediği Fed faiz kararı öncesinde ABD'li bankacılık devi Morgan Stanley'den dikkat çeken bir analiz geldi. Yatırım bankası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta üst üste ikinci kez 25 baz puanlık faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3,75-4,00 aralığına çekeceği öngörüsünde bulundu.

Yayımlanan raporda, hükümetin kapanması sebebiyle önemli ABD ekonomik verilerinin açıklanmamasının Fed'i bu adımdan alıkoymayacağı söylerken, gelecek yıla dair rehberliğin belirsizliğini koruyacağı dile getirdi. Bu yüzden Fed Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasının 'veriye bağımlılık' ilkesine ve 'risk yönetimine' vurgu yapmayı sürdürmesi bekleniyor.

Morgan Stanley, Fed'in 'gevşeme eğilimini' koruyarak ek faiz indirimi olasılığının sinyallerini vermeye devam edeceğini tahmin ediyor. Fakat, yeni ekonomik verilerin eksikliğinden dolayı yıl sonu ötesindeki politika netliğinin şu an için sınırlı kalabileceği aktarıldı.

Söz konusu beklenti, piyasadaki genel analist konsensüsü ile de uyumlu görünüyor. Piyasada çoğunluk bu hafta 25 baz puanlık bir indirimi fiyatladığı görülüyor. Fakat Aralık ayı toplantısı için görüşler ayrışıyor: Bank of America (BofA), CIBC ve RBC gibi finans kuruluşları, Fed'in bu haftaki indirim sonrasında bir sonraki toplantıda duraklayacağını öngörürken, diğer kurumlar ek indirim ihtimalini göz ardı etmiyor.