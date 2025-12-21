Gümüş, kısa süre önce tarihi zirvesini yenileyerek yatırım dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel olarak altının gerisinde kalan ve “yoksul kuzeni” olarak anılan gümüş, hem fiyat performansı hem de sanayi ve teknoloji alanındaki stratejik rolüyle küresel ölçekte giderek daha fazla önem kazanıyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ YÜKSELİŞ

Gümüş fiyatları yılın başında ons başına yaklaşık 30 dolar seviyesindeyken, 12 Aralık’ta 64,65 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece yıl başından bu yana yüzde 110’luk bir artış kaydedildi. Bu yükseliş, gümüşün uzun süredir altında kaldığı altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesine yol açtı.

FİYATLAR NE ZAMAN HAREKETLENDİ?

Gümüş, New York Ticaret Borsası’nın emtia bölümü olan COMEX’te ocak ayında 30 dolar civarında işlem görüyordu. Yaz ayları boyunca 37–40 dolar aralığında dalgalanan fiyatlar, eylül ayında yukarı yönlü kırılım yaşadı. Yükseliş ivmesi özellikle yılın son üç ayında hız kazandı.

ALTINLA KARŞILAŞTIRILAN PERFORMANS

Geçmişte 1980 ve 2011 zirvelerinde bile gümüş fiyatı ons başına yaklaşık 49 dolar seviyesini aşamamıştı. Aynı dönemlerde altın çok daha güçlü yükselişler yaşamıştı. Ancak bu yıl tablo değişti. Altın yüzde 60 artışla ons başına yaklaşık 4 bin 340 dolara yükselirken, gümüş fiyatı iki kattan fazla arttı.

DOLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Bu kırılmada ABD dolarının değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentileri etkili oldu. Bu gelişmeler, değerli metalleri yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Gümüş fiyatlarını yukarı taşıyan en önemli faktörlerden biri, küresel üretimin talebi karşılamakta zorlanması oldu. Küresel gümüş üretiminin yarısından fazlasını sağlayan Latin Amerika’da, madenlerin yaşlanması ve rezervlerin azalması nedeniyle üretimde düşüş yaşanıyor.

MEKSİKA’DA ÜRETİM GERİLİYOR

Küresel arzın yüzde 25’ini karşılayan Meksika’da gümüş üretimi son yıllarda çift haneli oranlarda geriledi. Ülkenin en büyük madenlerinden San Julian’ın ekonomik ömrünü 2027’de tamamlaması bekleniyor. Cevher tenörlerinin düşmesi ve rezervlerin tükenmesi üretimi baskılıyor.

Peru, Bolivya ve Şili, düşük cevher tenörleri nedeniyle artan çıkarma maliyetleriyle mücadele ediyor. Bu ülkelerde siyasi istikrarsızlık ve daha sıkı madencilik düzenlemeleri de yeni yatırımları sınırlıyor.

The Silver Institute’a göre gümüş piyasası üst üste beşinci yıldır yapısal arz açığı veriyor. Bu yıl küresel talebin arzı yaklaşık 95 milyon ons aşması bekleniyor.

Gümüşe olan talep yalnızca yatırım amaçlı değil. Metal, modern teknoloji ve temiz enerji sektörleri için kritik bir rol oynuyor. Güneş panellerinde, elektrik iletimi için gümüş vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE DİJİTAL EKONOMİ

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla üçte iki oranında daha fazla gümüş kullanıyor. Ayrıca yapay zeka çipleri, veri merkezleri ve yüksek performanslı devreler gümüşün iletkenlik özelliklerine bağımlı durumda.

GELENEKSEL KULLANIMLAR SÜRÜYOR

Madeni para ve külçe talebinde düşüş görülse de mücevher, elektronik, tıbbi cihazlar ve tüketim ürünlerinde gümüş kullanımı güçlü seyrini koruyor.

The Silver Institute ve Oxford Economics’in öngörülerine göre, endüstriyel gümüş talebinin önümüzdeki yıllarda artmaya devam etmesi bekleniyor. Arzın daraldığı, teknolojik ve çevresel dönüşümün hızlandığı bir dönemde gümüş, hem tarihsel rolü hem de modern ekonomideki yeriyle küresel piyasalarda yeniden merkezi bir konuma yerleşiyor.

