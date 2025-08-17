Türkiye'de yatırım alışkanlıkları enflasyonla beraber değişim göstermeye başladı. Mevduattaki yüzde 60'a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleriyle birlikte hisse senetleri, profesyoneller tarafından yönetilen getirisi yüksek fonlar, döviz yatırımcısı gibi farklı yatırım araçlarına kaymalar devam ediyor. Geçmişte konut veya otomobil alıp satmayı tercih edenler, artık doğrudan paradan para kazanma yollarına yönelmiş durumda.

ALTIN VE DOLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Türkiye’de geleneksel yatırım aracı olan altın, dolar ve euroya kıyasla son dönemde daha yüksek kazanç sağlayan emtialar dikkat çekiyor.

Özellikle kahve son dönemin öne çıkan ürünü oldu. Kahve fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, altın ve doların görece durağan seyrini gölgede bıraktı. Kahve ve kakao son bir ayda yaklaşık yüzde 12 getiri sağlarken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağı ise yüzde 5,87 kazançla yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde dolar yüzde 1,37, altın ise yüzde 1,29 değer artışıyla daha düşük bir performans gösterdi.

KAYBETTİREN EMTİALAR

Buna karşılık bazı gıda emtiaları yatırımcısına zarar yazdı. Portakal suyu son bir ayda yüzde 21, patates yüzde 18, yulaf ise yüzde 10 oranında değer kaybederek yatırımcısına kaybettirdi.