Finans Analisti İslam Memiş, Ekim ayında başlayan dalgalanmanın ardından Kasım ayı için yatırımcılara yeni uyarılarda bulundu. Borsa, döviz, altın ve gümüş tarafında beklentilerini paylaşan Memiş, kısa vadeli pozitif seyrin sürmesini beklediğini dile getirdi.

Memiş, “11.000–11.100 puan seviyesine yerleşen Borsa İstanbul 100 endeksinde yeniden Kasım ayı itibarıyla hedef seviye olarak 11.800 puanın gündemde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle borsa tarafında kısa vadeli pozitif beklentim devam ediyor” dedi.

D Ö V İ ZDE Y Ü KSEL İŞ BEKLENT İ S İ DEVAM ED İ YOR

Analist, dolar ve euro kurları hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Dolar kuru resmi olarak 41,96 seviyesinde ancak serbest piyasalarda 42 liranın üzerinde işlem görüyor. Ekim ayında 42 lira seviyesinin üzerine yerleşen dolar/TL kuru, Kasım ayında da yukarı yönlü hareketini sürdürecektir” ifadelerini kullanan Memiş, euro tarafında da yükseliş beklentisini korudu.

“Euro/TL kuru şu anda 48,93 lira seviyesinde. Euro’nun halen görece ucuz olduğunu düşünüyorum ve yükseliş beklentimi koruyorum” diyerek döviz yatırımcılarına dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

ALTIN P İ YASASIDNDA MAN İ P Ü LASYON UYARISI

Memiş, altın fiyatlarına ilişkin manipülasyon etkisine de dikkat çekti.

“Uluslararası piyasalarda ons altın 3.905 dolar seviyesinde. Son iki haftada düşüşler devam etti. Özellikle 9 haftadır manipülasyon piyasası etkisi altında olduğumuzu söylüyordum. 2 hafta önce 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar şu anda zarar etmiş durumda” dedi.

Analist, “Ons altın, 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Yani 1,5 haftada yaklaşık 495 dolarlık sert bir düşüş yaşandı. Bu bizim için sürpriz değil. Ana destek seviyemiz 3.800 dolar, devamında 3.750 dolar” ifadeleriyle kritik seviyeleri paylaştı.

“K ASIM'DA Z İ KZAKLI F İ YAT HAREKETLER İ G Ö REB İ L İ R İ Z ”

Yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Memiş, Kasım ayında altın fiyatlarında dalgalı bir seyir beklediğini belirtti:

“Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Ancak uzun vade ve kısa vade stratejileri birbirinden farklı. Kasım ayında ons ve gram altında düşüş yönlü beklentim devam ediyor fakat bu süreçte zikzaklı, sert oynak hareketler göreceğiz. Yıl sonuna kadar manipülasyon kaynaklı fiyatlamalar devam edecek” dedi.

GRAM ALTINDA İ K İ NC İ ALIM FIRSATI BEKLENT İ S İ

Gram altın yatırımcıları için de uyarılarda bulunan Memiş, “Gram altın için 707 liralık sert bir düşüş yaşandı. Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Fed sonrası ons altındaki olası yükselişlerle birlikte gram altın fiyatının 5.700–5.800 lira bandına yükselmesi sürpriz olmaz. Ancak gram altın ons kadar sert düşmeyebilir çünkü dolar kuru destekleyici olabilir. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum” dedi.

-Bahsedilen kritik seviyeler

Borsa İstanbul 100 Endeksi: 11.000–11.100 puan bandı destek, 11.800 puan hedef seviye

Dolar/TL: 42 TL üzeri seyrin devam etmesi bekleniyor

Euro/TL: 48,93 TL civarında, yükseliş beklentisi sürüyor

Ons Altın: 3.800–3.750 dolar destek bölgeleri

Gram Altın: Kısa vadeli hedef 5.700–5.800 TL aralığı

* Bu haber, Finans Analisti İslam Memiş’in değerlendirmelerine dayanmaktadır. Haberde yer alan bilgiler genel piyasa yorumları niteliğindedir; hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Okuyucular, yatırım kararlarını kendi risk profillerine ve finansal danışmanlarının yönlendirmelerine göre vermelidir.