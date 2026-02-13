

Güçlü gelen istihdam verilerinin ardından altın ve gümüş fiyatlarında küresel piyasalarda sert bir satış dalgası yaşandı.

Yükselen dolar ve artan risk iştahı, değerli metallere yönelik talebi zayıflatırken, fiyatlar kısa sürede keskin biçimde geriledi. Öte yandan piyasanın gözü kulağı bugün 16.30'da açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.

Altın, dün 30 dakikada yüzde 3,8 düşüşle 5 bin 69 dolardan 4 bin 878 dolara kadar inerek 191 dolar kaybettirdi. Böylece, son dönemdeki en sert günlük kayıplarından birini yaşadı. Altın fiyatları bugün sabah seansında 07.48'de 4 bin 974 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen sert düşüşlerin etkisiyle çakıldı. Gram altın dün 7 bin 113 liradan sert kayıp yaşayarak, 6 bin 845 liraya kadar geriledi. Gram altın 30 dakikada 268 lira birden kaybetti. Bugün sabah seansında 07.48'de 6 bin 992 lirada bulunuyor.

Gümüşteki düşüş ise daha belirgin oldu. Gümüş fiyatı yüzde 10 gerileyerek ons başına 74 dolara kadar geriledi. Ons gümüş fiyatları bugün sabah seansında 07.48'de 77,24 dolar seviyesinde bulunuyor.

İSTİHDAM GÜÇLÜ GELDİ, GÖZLER ENFLASYONDA

ABD tarafında açıklanan veriler, iş güücü piyasasının 2026 yılına güçlü baladığına işaret etti. Öte yandan bugün gözler, enflasyon rakamlarına çevrildi. Gelen enflasyon rakamları piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

Tarım dışı istihdam verisi ocak ayında 130 kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3 olarak açıklandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.