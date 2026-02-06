Altın ve gümüş Cuma günü erken saatlerdeki kayıplarını bir kısmını telafi ederek rotayı yeniden yukarı çevirdi.

Küresel teknoloji hisselerindeki sert satış dalgası ve güçlenen ABD doları, metallerin hafta başındaki kısa süreli toparlanmada elde ettiği kazanımları silmesi sebebiyle ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya yöneldi.

Ons altın bugün sabah seansında 4 bin 849 dolara yükselirken, saat 07.50'd 4 bin 820 dolarda bulunuyor. Fakat haftalık bazda yüzde 1,4 düşüşteydi.

Gram altın, dolar/TL kurundaki rekorların ve ons alındaki kısmi toparlanmanın etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL kuru bugün 07.50'de 6 bin 780 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 423 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları....

Ons gümüş, önceki seansta yaşanan yüzde 19,1’lik sert düşüş sonrası bir miktar toparlanma eğilimine girdi. Ons gümüş sabah seansında 73,40 yükseldikten sonra, 07.50'de 72,40 dolarda bulunuyor. Günün erken saatlerinde yüzde 10’a kadar düşerek 65 doların altına indi ve bir buçuk aydan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü.

“Beyaz metal” olarak bilinen gümüş de üst üste ikinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Geçen hafta 2011’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayarak yüzde18 gerileyen gümüş, bu hafta da yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

"RİSK İŞTAHI AZALDI"

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, “Risk iştahının azaldığı görülüyor; hisseler düşüyor ve Bitcoin adeta dağılıyor. Genel risk algısının zayıfladığına dair pek çok işaret var. Bu ortamda altın nispeten dayanırken, gümüş riskten kaçış baskısı altında sert düşüyor,” dedi.

JP Morgan yayımladığı bir notta, gümüşün görece yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde metali daha sert düzeltmelere açık hale getirdiğini, ancak kısa vadede 75–80 dolar civarında daha yüksek bir taban ve gelecek yıl 90 dolara doğru bir toparlanma beklediklerini belirtti.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİTESİ DEĞİLDİR.