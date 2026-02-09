Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Altın fiyatlarında görülen bu artışı, yatırımcıların ABD'nin önemli ekonomik verilerini beklediği ve bu verilerin Federal Rezerv'in faiz oranı görünümüne ilişkin daha net bilgiler sunabileceği beklentisiyle, ABD dolarının zayıflamasıyla desteklendi.

ONS ALTIN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Ons altın güne 4 bin 898 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 965 dolar, en yüksek de 5 bin 46 dolar seviyesi görüldü. Ons altın bugün sabah seansında 08.02'de 5 bin 12 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞTI

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyir ve dolar /TL kurundaki yükselişlerin etkisiyle, yönünü yukarı çevirdi. Gram altın güne 6 bin 955 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 942 lira, en yüksek de 7 bin 75 lira seviyesi görüldü. Gram altın sabah seansında 08.02'de 7 bin 17 lirada bulunuyor.

GÜMÜŞ DE YÖN YUKARI

Gümüş, Cuma günkü en düşükten en yükseğe yüzde 20'lik bir sıçramanın ardından haftaya ons başına 81 doları aştı ve yüzde 5'ten fazla prim yaptı. Bu yükseliş, tarihi bir satış dalgasının ardından neredeyse değerinin yarısını kaybeden değerli metalin alımlarına devam eden yatırımcılar sayesinde gerçekleşti.

Ons gümüş güne 78,08 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 78,01 dolar, en yüksek de 81,67 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş 08.02'de 81,72 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş güne 109,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 109,6 lira, en yüksek de 114,84 lira seviyesi görüldü. Gram gümüş 08.02'de 114,66 lirada bulunuyor. ABD'Lİ BANKA TAHMİN YÜKSELTTİ ABD’nin en büyük bankacılık ve finans kuruluşlarından biri olan Wells Fargo, 2026 sonu için altın fiyatı tahminini sert şekilde yukarı çekti. Banka, ons altın için hedef aralığını 6 bin 100-6 bin 300 dolar olarak güncelledi.

ABD VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Çarşamba günü açıklanması beklenen ve işgücü piyasasında istikrar işaretleri göstermesi öngörülen Ocak ayı istihdam raporu ile Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yakından izlenecek.

Değerli metal ayrıca Japonya'daki siyasi gelişmelerden de destek buldu. Japonua Başbakanı Sanae Takaichi'nin ezici zaferi, daha gevşek mali politika beklentilerini güçlendirdi ve yen üzerinde aşağı yönlü baskının devam etmesine neden oldu. Buna ek olarak, Çin Merkez Bankası Ocak ayında altın alımlarını 15'inci ay üst üste uzatarak kurumsal talebin devam ettiğini gösterdi. Jeopolitik cephede ise piyasalar, her iki tarafın da gerilimi azaltmak ve askeri bir çatışmayı önlemek için bu hafta görüşmelere devam etme konusunda anlaştığı ABD-İran görüşmelerini yakından takip ediyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJLARI

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, cuma günü yaptığı açıklamada, iş gücü piyasasındaki zayıflığı dengelemek için bir ya da iki faiz indiriminin daha gerekebileceğini söyledi.

Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. İlk indirimin ise haziran ayında gelmesi öngörülüyor. Faiz getirmeyen altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

Waterer, “İstihdam verilerinde görülecek herhangi bir zayıflık, altının toparlanma çabasını destekleyebilir. Veriler ciddi şekilde bozulmadıkça Fed’den yıl ortasından önce bir faiz indirimi beklemiyoruz” dedi.

Gözler geciken tarım dışı istihdam verisinde

Yatırımcılar, Fed’in para politikasına dair daha net sinyaller almak için çarşamba günü açıklanacak olan ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Söz konusu veri, geçen hafta yaşanan dört günlük kısmi hükümet kapanması nedeniyle ertelenmişti.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENİYOR

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelerin başarıya ulaşması için İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının tanınmasının kilit önemde olduğunu söyledi. ABD ve İranlı diplomatlar, ABD’nin İran yakınlarında artan deniz gücü varlığı gölgesinde, cuma günü Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi.