Küresel finans piyasaları, enerji maliyetlerindeki tırmanışın enflasyonu tetiklemesi ve yüksek faiz oranlarının masada kalmaya devam edeceği korkusuyla büyük bir satış dalgasıyla çalkalanıyor.

Yaşanan panik satışı, değerli metallerde çok ağır kayıplara yol açtı. Altının spot fiyatı yaklaşık %2 değer kaybederek ons başına 4.557,84 dolara kadar çekildi. Asıl büyük darbeyi ise %7’yi aşan sert düşüşüyle 78,99 dolara gerileyen gümüş aldı. Bu çöküşe %3,6 kayıpla bakır, %3,7 ile platin ve %2 ile paladyum da eşlik etti. Metallerdeki bu kaçışın aksine, ABD doları bu hafta %1’in üzerinde değer kazanarak güçlendi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, piyasadaki yangını şu sözlerle özetliyor:

"Altın şu an her yönden darbe alıyor. Yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini yeniden hortlattı, tahvil getirilerini yukarı taşıdı ve doları güçlendirdi. Bu durum, sarı metali faiz indirimlerine yönelik şüphelerin yeni kurbanı haline getirdi."

ABD tahvilleri zirve yaptı

Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve enflasyon korkusu, ABD 10 yıllık tahvil getirilerini son bir yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Enerji fiyatlarındaki artışın tetiklediği bu süreç, önümüzdeki hafta da değerli metaller üzerindeki tasfiye baskısının devam edebileceğini gösteriyor.