Altın fiyatları perşembe gününde de yükselerek tarihi bir seviyeye ulaştı. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması, ABD federal hükümetinin kapanma olasılığı ve artan faiz indirimi beklentileri, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı yüzde 0,8 artışla ons başına 4 bin 242 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 1,2 değer kazanarak 4.253,70 dolara çıktı.

“ALTIN 2026'YA KADAR 4 BİN 600 DOLARDA ZİRVE YAPABİLİR”

ANZ Bank’ın raporuna göre, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 4 bin 400 dolar seviyesine, 2026 Haziran ayında ise 4 bin 600 dolar civarına yükselmesi bekleniyor.

Banka, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim döngüsünü tamamlamasının ardından yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini öngördü.

ALTINI DESTEKLEYEN ETKENLER

ANZ, Fed’in bağımsızlığına dair artan endişelerin, küresel ticaretteki belirsizliklerin ve hızla büyüyen kamu borçlarının yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdiğini belirtti.

Banka, “Siyasi riskler, ticaret tarifeleri ve jeopolitik gerilimler, altına yönelik stratejik yatırım ilgisini güçlü tutmaya devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Rapor, yalnızca altın değil, gümüş fiyatları için de tahminler içeriyor. ANZ Bank, gümüşün 2026 ortasına kadar ons başına 57,50 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Ancak banka, Fed’in şahin bir duruş sergilemesi veya ABD ekonomisinin beklenenden güçlü seyretmesi durumunda bu tahminlerin aşağı yönlü risk taşıyabileceğini de vurguladı.

Küresel ekonomik belirsizliklerin artması, siyasi riskler ve yüksek borç yükü, yatırımcıların güvenli liman tercihini güçlendiriyor.

Faiz indirimleri ve jeopolitik gerilimler, altın ve gümüş gibi değerli metalleri önümüzdeki dönemde yatırım portföylerinde ön sıralarda tutacak gibi görünüyor.

-Haberde yer alan değerlendirmeler ışığında kesinlikle bir yatırım tavsiyesi mesajı verilmemektedir.