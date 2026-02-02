Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından Borsa İstanbul işlem altyapısı BİSTECH, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, değerli metallere dayalı yatırım araçlarında taban marjlarının yükseltildiği duyurulurken, bu adımın fiyatlardaki düşüşlerin daha derin seviyelere ulaşabileceği anlamına geldiği belirtildi.

TABAN MARJLARI YÜKSELTİLDİ

BİSTECH tarafından yapılan açıklamaya göre, değerli metallere dayalı yatırım araçlarında uygulanan taban marjları, yani maksimum günlük düşüş limitleri artırıldı. Söz konusu düzenleme ile birlikte bu ürünlerde bir günde yaşanabilecek azami fiyat kaybı daha yukarı çekilmiş oldu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ LİMİTLER

Açıklamaya göre, ALTINS1 kodlu üründe taban marjı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.

Altına dayalı GLDTR, ISGLK ve ZGOLD ürünlerinde ise taban marjı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı.

Gümüşe dayalı yatırım aracı GMSTR’da ise en dikkat çekici değişiklik yapıldı. GMSTR’da günlük maksimum düşüş limiti yüzde 10’dan yüzde 35’e yükseltildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte değerli metallere dayalı yatırım araçlarında günlük fiyat hareketlerinin daha geniş bir bantta gerçekleşmesine olanak sağlandı. BİSTECH’in KAP açıklaması, altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından, yatırımcıların daha yüksek günlük kayıplarla karşılaşabileceğine işaret etti.

