Altın, rekor kıran rallinin ani şekilde düşmesinin ardından yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Gümüş de değer kazandı.

Ons altın dün sert kayıplarını dizginleyerek, yönünü yeniden yukarı çevirmişti. Ons altın 4 bin 202 dola seviyesinden tepki alımı başlatarak kayıplarının bir kısmını telafi etti. Ons altın bu gece 4 bin 858 dolara kadar yükseldi, bugün sabah seansında 07.57'de 4 bin 816 dolarda bulunuyor. Ons altın dünden bu yana456 dolar birden kazandı.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI

Dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Gram altın dün 6 bin 162 liraya kadar düştü. Ancak gün içinde yeniden kayıplarını telafi ederek yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bu gece 6 bin 788 liraya kadar yükseldi. Bugün sabah seansında ise 07.57'de 6 bin 743 lirada bulunuyor.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Ons gümüşte de yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Haftanın ilk işlem gününde 71,36 dolara gerileyerek yatırımcısını paniğe sürükledi. Ons gümüş bu seviyeden toparlanma yaşayarak yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş bugün sabah 07.57'de 83.66 dolarda yükselişini korumaya çalışıyor.

OCAKTA ŞAŞIRTAN RALLİ

Değerli metaller geçen ay, deneyimli yatırımcıları bile şaşırtan hızlı bir yükselişle rekor seviyelere tırmanmıştı. Yatırımcılar, jeopolitik çalkantılara ilişkin artan endişeler, para birimlerinin değer kaybı ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik tehditler nedeniyle altın ve gümüşe yönelmişti. Çinli spekülatörlerden gelen yoğun alımlar ralliyi daha da güçlendirmiş, ancak ABD dolarının toparlanmasıyla bu eğilim cuma günü tersine dönmüştü.

Capital.com kıdemli piyasa analisti olan Kyle Rodda, "Birkaç haftadır piyasanın oldukça irrasyonel davrandığını göz önüne alırsanız, bunun potansiyel olarak adil değere yakın bir seviye olduğu yönünde makul bir değerlendirme yapılabilir. Mevcut fiyatlar altın ve gümüşü, Ocak ayının ikinci yarısının başlarındaki seviyelere geri götürüyor. Piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Warsh'ın aday gösterilmesini nispeten güvenilir biri olarak onayladı ve bu doğrultuda dolar hareket etti. Bu da büyük kıymetli metaller rallisini patlatan iğne gibiydi" ifadelerini kullandı.

Pepperstone Group Ltd.’de piyasa stratejisti olan Ahmad Assiri yaptığı değerlendirmede, “Altını bugün destekleyen temeller, cuma günkü düzeltme öncesinde geçerli olan koşullarla büyük ölçüde aynı…Bununla birlikte, piyasalar son dalgalanmayı sindirmeye ve risk iştahını yeniden değerlendirmeye devam ederken, kısa vadede oynaklığın yüksek kalması muhtemel,” değerlendirmesinde bulundu.

Bazı bankacılık devleri de altının toparlanacağı görüşünü sürdürüyor. Deutsche Bank AG, pazartesi günü yayımladığı notta, külçe altının ons başına 6 bin dolara yükseleceği yönündeki öngörüsünü devam ettirdiğini dile getirdi.

Yatırımcılar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir nükleer anlaşmaya dair görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılabileceğini söylemedikten sonra İran’daki gelişmeleri izliyor. Diplomatik bir ilerleme, altının güvenli liman cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı meydana getirebilir.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.