Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve Washington ile Tahran arasında diplomatik bir uzlaşıya varılabileceğine dair oluşan iyimserliğin etkisiyle perşembe günü üst üste üçüncü seansını da artışla tamamladı. Kripto paralar ise yaşanan tüm gelişmelere rağmen yükseliş seyrine devam etti.

Spot altın, ons başına 4.701,19 dolar seviyesine ulaşarak %0,3 değer kazandı ve 27 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Haziran vadeli altın sözleşmeleri ise %0,4 artışla 4.710,60 dolara yükseldi. Bu yükselişle birlikte değerli metal, yalnızca bu hafta içinde %3’ten fazla değer kazanmış oldu. ons altın bugün sabah sabah seansında TSİ 08.15'te 4 bin 699 dolarda bulunuyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altınki sakin seyrin etkisiyle, gram altın da yükselişlerini korumaya çalışıyor. Gram altın dün 6 bin 866 liraya kadar yükseldi. Bugün sabah seansında TSİ 08.15'te 6 bin 833 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 859 liradan satılıyor.

Petrol fiyatları dün yaşanan gelişmelerin etkisiyle 96,86 dolara seviyesine gerileyerek sert düşüşler yaşadı. Brent petrol bugün sabah seansında 08.15'te101,87 dolarda bulunuyor.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Tüm yaşanan gerilimlere rağmen, piyasada sakinliğini koruyan riskli varlıklar arasında yer alan kripto paralar yükselişini sürdürüyor. Lider kripto para pirimi Bitcoin, ABD-İran arasındaki gerilimden en az etkilenen yatırım araçları arasında yer aldı. Bitcoin, dünkü seansta 82 bin 833 dolara yükseldi. Bugün ise sabah seansında 08.5'te 81 bin 45 dolara bulunuyor.

Ethereum'da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Altcoinlerin en büyüğü olan Ethereum, dün 2 bin 424 dolara kadar yükseliş yaşadı. Etherum, bugün sabah sanasında 08.15'te 2 bin 330 dolarda bulunuyor.

Piyasa uzmanları, zayıf dolar ve gerileyen tahvil faizlerinin fiyatları yukarı ittiğini, ABD’nin barış teklifinin kısa vadede piyasa duyarlılığını destekleyebileceğini ifade ediyor. Ancak analistler, İran’ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler nedeniyle altının önümüzdeki haftalarda ons başına 4.600 dolar ile 5.100 dolar arasında dalgalanmasını bekliyor.

ANLAŞMA SÜRECİ UMUTLARI YEŞERTTİ

Konuya yakın bir kaynağa göre İran, yaklaşık 10 haftadır süren çatışmayı sona erdirmek için ABD’den gelen yeni bir teklifi değerlendiriyor. Çin de savaşı sona erdirmeye dair küresel baskıya katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, çatışma boyunca birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu belirtse de şu ana kadar somut bir sonuç çıkmadı.

Trump, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın üzerinde mutabakata varılan şartları kabul etmesi halinde — ki bu belki de büyük bir varsayım — ABD’nin askeri operasyonunu sona erdireceğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldıracağını” paylaşımında bulundu.

TD Securities stratejistlerinden Ryan McKay’in de aralarında bulunduğu analistler yayımladıkları notta, “Olası bir barış anlaşmasına yönelik manşetler, bu sabah değerli metaller ve baz metallerde alımları destekliyor” açıklamasında bulundu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.