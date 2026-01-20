Küresel piyasalarda altın ve gümüş gibi değerli metallerin yükselişi rekor üstüne rekor kaydederek devam ediyor.

DEVLERİN TAHMİNLERİ ERKEN GERÇEKLEŞTİ

Son olarak altının onsu 4 bin 737 dolar ile rekorunu tazeledi. Dev finans kuruluşlarının tahminlerinin ise daha yeni yılın ilk ayı bitmeden gerçekleşeceği düşünülüyor.

Citibank yılın ilk üç ayında altın için hedefini 5 bin dolar gümüş içinse hedefini 100 dolar seviyesine çıkarmıştı.

Bir başka dev kuruluş Morgan Stanley ise bu yılın son çeyreğinde 4 bin 800 dolar tahmininde bulunmuştu. Güncel altının onsu ise o tahmine yılın ilk ayında ulaşacak gibi görünüyor.

Güncel olarak saat 16.15 itibarıyla altının onsu 4 bin 725 dolarda bulunuyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ifadeleri küresel ekonomide deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Değerli metaller olası ticaret savaşları ile yatırımcının sığındığı emtialar arasında yer alıyor.

Bir yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a tamamen hakim olmak istemesi, NATO birliğini bozmaya yönelik söylemleri, AB'yi gümrük vergisiyle tehdit etmesi ve AB'nin karşılık vermesi ekonominin dengesini bozdu. Emtialardaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.

Öte yandan Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi baskısı da altına yönelimi artırıyor.

GÜMÜŞÜN TEK BİR SEBEBİ YOK

Gümüşün onsu 95,90 dolarlık rekor seviyeyi test ederek saat 16.15 itibarıyla 95,05 dolardan işlem görüyor.

Gümüş fiyatları, yalnızca güvenli liman arayışından değil, sanayi kaynaklı talebin canlı kalmasından da destek buluyor. Başta güneş enerjisi, elektronik ve elektrikli araç sektörleri olmak üzere birçok alanda kullanılan gümüş, yeşil enerji dönüşümüyle birlikte stratejik bir metal haline gelmiş durumda. Fotovoltaik panellerin yaygınlaşması ve veri merkezlerinde hızlanan elektrifikasyon süreci, endüstriyel talebi yukarı çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

ABD’nin gümüşü “kritik mineraller” listesine dahil etmesi, önümüzdeki dönemde talebin daha da artacağı beklentilerini güçlendirdi. Savunma sanayisinde de kullanım alanı bulunan gümüşte, küresel piyasada uzun süredir devam eden arz açığı ve ABD kaynaklı gümrük vergisi risklerinin tamamen ortadan kalkmaması, fiyatları destekleyen temel faktörler olarak öne çıkıyor.

Altından farklı olarak gümüşün büyük bölümü, diğer madenlerin üretimi sırasında yan ürün olarak elde ediliyor. Bu durum, madencilik sektörünün artan talebe kısa sürede yanıt vermesini zorlaştırıyor. Öte yandan bireysel yatırımcı ilgisi de özellikle Kuzey Amerika’da artış gösteriyor. Gümüş, bu bölgede yaygın biçimde “fakir adamın altını” olarak anılırken, yatırımcılar için daha ulaşılabilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.