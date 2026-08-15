ABD'deki enflasyon verilerindeki yavaşlama, Fed'in gelecek ay faiz artırımı yapmayacağı yönündeki tahminleri güçlendirdi. Bu gelişme, risk iştahını besleyerek New York borsasında rekor seviyelerin görülmesine neden oldu. Ancak ABD'nin İran'a uygulayabileceği yeni ekonomik tedbirler ve Orta Doğu'daki ateşkes sürecinin belirsizliği, iyimserliği sınırladı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN FAİZ ARTIRIMI GEREKEBİLİR"

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun hala yüksek seyrettiğini vurgulayarak faizlerin artırılması gerektiği görüşünü yineledi.

Bu tür "şahin" açıklamalar, piyasalarda Fed'in politika değişikliği konusunda ne kadar ısrarcı olacağına dair spekülasyonları artırıyor. Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak Fed tutanaklarında bankanın atacağı adımlara dair ipuçları arıyor.

Teknoloji ve yapay zeka sektöründeki gelişmeler, piyasadaki olumsuzlukların dengelenmesine yardımcı oldu. Nvidia, yapay zeka altyapısı için 500 milyar doların üzerinde üçüncü taraf sermayesini harekete geçirmek amacıyla altı finans kuruluşuyla stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Supermicro ise güçlü siparişler ve 2027 beklentisiyle hisselerini haftalık bazda yüzde 28 yükseltti. Bu şirketlerin performansı, yapay zeka temasına yönelik iyimserliği tazeledi.

Jeopolitik tarafta, ABD ile İran arasında 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşıldığı yönünde haberler geldi. Pakistan hükümeti kaynakları, tarafların arabuluculara onaylarını ilettiğini belirtti. Ancak Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik tedbirler açıklayacağını söyledi. Bu durum, risk algısının devam etmesine neden oldu.

TUTANAKLARIN ALTIN VE GÜMÜŞE ETKİSİ

Önümüzdeki hafta açıklanacak Fed toplantı tutanakları, faizlerin geleceğine dair net ipuçları vereceği için piyasaların ana gündem maddesi olacak. Enflasyondaki yavaşlama Fed'in faiz artırmayacağı beklentisini güçlendirip borsaları coştururken, şahin üyelerin faiz artışı söylemleri kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Tutanaklardan çıkacak olası faiz indirimi veya faizlerin sabit kalacağı sinyalleri, yatırımcıların risk iştahını yeniden artırarak altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıyabilir. Aksine, enflasyon vurgusuyla şahin bir duruş sergilenmesi durumunda ise yüksek seyreden tahvil faizlerinin de etkisiyle değerli metallerde kısa vadeli satış baskısı görülebilir.

Brent petrolün yükseldiği ve jeopolitik risklerin sürdüğü bu dönemde tutanaklar, güvenli liman olan altın ve gümüşün yön belirlemesinde kritik bir rol oynayacak.

"AVRUPA'DA AŞIRI SICAKLAR EKONOMİYİ DARALTABİLİR"

Avrupa borsaları, Almanya hariç negatif seyretti. Triodos Bank'ın çalışmasına göre, Avrupa'daki aşırı sıcaklar ve kuraklık AB ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar verebilir. Fransa'nın bu etkiden en fazla zarar göreceği ve ekonomisinin yıllık bazda yüzde 0,6 daralabileceği öngörülüyor. Avro Bölgesi'nde ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü. Almanya'da enflasyon yüzde 2,8'e yükseldi.

Asya'da Güney Kore'de Kospi endeksi, 7 haftalık düşüş serisini sonlandırarak yüzde 11,49 yükseldi. Çin'deki düşük enflasyon verileri ve Japonya'daki cari açık endişeleri, bölgede karışık bir atmosfer yaratırken, yatırımcılar Çin'in faiz kararı ve Japonya'nın enflasyon verilerini takip ediyor.

Emtia piyasalarında, Fed'in olası "şahin" adımlarına ilişkin azalan öngörüler ve yüksek tahvil faizleri ons altını destekledi. Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,8 artarak 4 bin 376 dolara ulaştı. Arz endişeleri nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 artarak 88,5 dolara yükseldi.