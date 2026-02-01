Haftanın ilk dört gününde güçlü bir yükseliş sergileyen altın, doların küresel piyasalarda değer kazanmasıyla birlikte yönünü geçtiğimiz günlerde aşağı çevirdi.

Kısa sürede bin liraya yakın artış gösteren gram altın, yalnızca bir gün içinde yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek hafta başındaki seviyesinin de altına indi.

Benzer bir tablo gümüş fiyatlarında da görüldü. Gümüşteki düşüş oranı yüzde 30’u aşarak yatırımcıyı endişelendirdi.

KÜÇÜK YATIRIMCININ KAFASI KARIŞIK

Altın ve gümüşteki bu sert dalgalanmalar, özellikle küçük yatırımcı cephesinde belirsizliği artırdı. Piyasalardaki oynaklık sürerken birçok yatırımcı, kulaktan dolma bilgilerle ya da tanıdık tavsiyeleriyle hareket etmenin doğru olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Uzmanlar ise bu dönemde panik kararların en büyük risk olduğuna dikkat çekiyor.

“ALTIN PUSLU HAVAYI SEVER”

NTV'de yer alan habere göre, ekonomist Beste Uyanık, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmeye rağmen yükseliş trendinin henüz sona ermediğini belirten Uyanık, şu ifadeleri kullandı:

“Altın puslu havayı sever. Küresel belirsizlikler devam ettiği sürece altın ve gümüş yatırımcının gündeminde kalmaya devam edecek. Hâlâ altın ve gümüşün devrindeyiz” dedi.

“TÜM PARAYI TEK BİR YATIRIMI KOYMAK EN BÜYÜK HATA”

Uyanık, yatırımcıların en sık yaptığı hatalara da dikkat çekti. Tanımadıkları yatırım araçlarına yönelmenin ciddi risk taşıdığını vurgulayan Uyanık, portföy çeşitlendirmenin önemine işaret etti.

“Vatandaşlar yüzde 100 paralarını tek bir yatırım aracına yatırmamalı. Dağıtılmış bir portföy, dalgalı piyasalarda yatırımcıyı korur.”

TASARRUFUN ALTIN KURALI

Tasarruf alışkanlığına da değinen Beste Uyanık, birikimin doğru zamanlamayla yapılması gerektiğini söyledi. Tasarrufun, elde kalan parayla değil, ilk gelen parayla yapılmasının önemini vurguladı:

“Harcanan parayla tasarruf yapılmaz. Önce birikim ayrılmalı, sonra harcama planlanmalı.”

PANİK DEĞİL BİLİNÇLİ YATIRIM KAZANDIRIR

Altın ve gümüş piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, kısa vadede belirsizlik yaratsa da uzmanlara göre bilinçli ve planlı yatırım uzun vadede önemini koruyor. Küçük yatırımcıların panik yerine bilgiye dayalı kararlar alması, piyasalardaki oynak dönemde en güçlü koruma kalkanı olarak öne çıkıyor.