Değerli metaller dün gösterdiği yükseliş rallisini yeni güne taşıdı. Ons altın rekor üstüne rekor kırarken, gümüş fiyatları yeni bir rekora imza attı.

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde 4 bin 639 dolara yükseldi. Altın, salı günü 4 bin 634 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti.

GRAM ALTINDA YÖN YUKARI

Ons altın tarafında yaşanan yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle gram altın tarafında da yükselişlerin olduğu görüldü. Gram altın yeni güne 6 bin 429 lira seviyesinden başlayarak rekor tazeledi. Sabah seansında 08.14'te 6 bin 431 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fiyat farkı devam ediyor. Gram altın Kapalıçarşı2

da 6 bin 518 liraya kadar yükseldi. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

ABD'DE ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

ABD’de çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu artışta kira ve gıda fiyatları etkili olurken, veriler analistlerin yüzde 0,3 ve yüzde 2,7’lik beklentilerinin altında kaldı. Kasım ayında hükümet kapanmasının yarattığı geçici etkilerin ortadan kalkmasına rağmen enflasyonun tahminleri aşmadığı görüldü.

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ İSTEĞİ

ABD Başkanı Donald Trump, açıklanan enflasyon verilerini memnun olduğunu söyledi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a dair faiz indirimi çağrısını tekrarladı.

Trump yönetiminin Powell hakkında başlattığı soruşturma kararı sonrası, küresel merkez bankası başkanları ve Wall Street’in önde gelen banka CEO’ları Fed’e destek açıklamaları yaptı.

BANKACILIK DEVLERİNDEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi büyük aracı kurumlar, bu yıl her biri 25 baz puan olmak üzere iki faiz indirimi bekliyor. Piyasalarda ilk indirimin haziran ayında gelmesi öngörülüyor.

Düşük faiz ortamı, getiri sağlamayan varlıklar olan altın ve gümüş için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Jeopolitik cephede ise ABD Başkanı Trump, İran’daki protestolara vurgu yaparak göstericilere destek mesajı verdi. İran’da son yılların en büyük gösterilerinin yaşanması, küresel belirsizlik algısını artırdı.

GÜMÜŞ REKOR TAZELEDİ

Spot gümüş yüzde 5 yükselişle 91,55 dolara çıktı ve seans içinde rekor tazeledi.

Gram gümüş ise ons gümüşte görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, 127 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Spot platin yüzde 5 artışla 2 bin 455 dolara yükselerek bir haftanın zirvesini gördü. Paladyum ise yüzde 4 primle 1908 dolar seviyesinde işlem gördü.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.