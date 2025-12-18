Spot altın, yüzde 0,4 oranında düşüşle ons başına 4 bin 324,59 dolara indi. ABD vadeli altın kontratları da aynı oranda değer kaybederek 4 bin 356,4 dolardan işlem gördü.

Spot gümüş ise yüzde 0,7 gerileyerek 65,78 dolar seviyesine çekildi. Gümüş, bir önceki seansta 66,88 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Yıl başından bu yana gümüşteki yükseliş yüzde 129’a ulaşırken, altın aynı dönemde yüzde 65 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın, güne yüzde 0,22’lik gerilemeyle 5 bin 949 liradan başladı.

DOLAR GÜÇ KAZANIYOR

Dolar, önceki seansta yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından kazançlarını korumayı sürdürdü. Doların güçlü seyri, emtia fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

İSTİHDAMDAKİ ZAYIFLAMA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİNİ BESLİYOR

Salı günü açıklanan veriler, ABD’de işsizlik oranının yüzde 4,6’ya yükseldiğini gösterdi. Bu seviye, Reuters anketine katılan ekonomistlerin yüzde 4,4’lük beklentisinin üzerinde ve Eylül 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu. İş gücü piyasasındaki zayıflama, önümüzdeki yıl faiz indirimi ihtimalini artırarak getirisi olmayan varlıklar açısından destekleyici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

FED VE ENFLASYON TAKVİMİ YAKINDAN İZLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), geçen hafta yılın üçüncü ve son 25 baz puanlık faiz indirimini hayata geçirdi. Piyasalarda, 2026 yılında iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı fiyatlanıyor.

Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü yayımlanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi bulunuyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMANA TALEBİ DESTEKLİYOR

Öte yandan Trump’ın, Venezuela üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yaptırımlı petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını engelleyen bir abluka emri vermesi, güvenli limanlara olan talebi canlı tutan gelişmeler arasında yer aldı.