Küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve yeni ticaret savaşları ihtimaliyle arka arkaya rekor kıran altın fiyatları, geçen hafta cuma günü başlayan satış baskısını pazartesi günü de sürdürdü. Ocak ayında yaklaşık yüzde 13 değer kazanan ons altın, iki günlük düşüşle ay başındaki seviyelere kadar geri çekildi.

SALI GÜNÜ KAYIPLARIN BİR KISMI TELAFİ EDİLDİ

Sert düşüşün ardından değerli metaller salı günü yeniden alıcılı seyre geçti. Ons altın gün içinde 4.952 dolara kadar yükselirken, spot piyasada işlemler 4.916 dolar civarında yoğunlaştı.

Yurt içinde gram altın ise 6.921 TL seviyesini test etmesinin ardından geri çekilerek 6.868 TL’den işlem görüyor.

GÜMÜŞTE DE SERT DALGALANMA

Geçtiğimiz hafta ons başına 119 dolarla tarihi zirvesini gören gümüşte de düzeltme hareketi dikkat çekiyor. Ons gümüş, yaşanan sert satışların ardından 86,24 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

ZİRVEYİ GETİREN FAKTÖRLER NEYDİ?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta, ABD dolar endeksindeki belirgin zayıflama, Washington–Tahran hattında artan gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri konusunda sert adımlar atabileceği beklentisiyle 5.598 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Aynı dönemde yurt içinde gram altın 7.811 TL’ye ulaşmıştı.

KAR SATIŞLARI VE FED ETKİSİ

Ancak rekor seviyelerin ardından gelen kâr realizasyonları değerli metallerde geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesi de düşüşü hızlandıran unsurlar arasında yer aldı. Piyasa uzmanları, Warsh’ın yatırımcılar tarafından görece “güven veren” bir isim olarak algılandığını ve bu durumun risk iştahını dengelediğini belirtiyor.

GÖZLER ABD FEDERAL HÜKÜMETİNDE

ABD Çalışma Bakanlığı, federal hükümetteki kısmi kapanma nedeniyle ocak ayına ilişkin istihdam raporunun bu cuma açıklanmayacağını duyurdu. Temsilciler Meclisi’nin salı günü bütçeye dair nihai oylamayı yapması beklenirken, Ticaret Bakanlığı bütçesinin eylül sonuna kadar onaylanmış olması, geçen yılki uzun veri kesintilerinin bu kez yaşanmayabileceğine işaret ediyor.

ALTIN BOĞA PİYASASINDA KALMAYA DEVAM EDECEK

Analistler, son günlerdeki sert fiyat hareketlerini ABD ve Çin’deki kıymetli metal piyasalarında artan oynaklık nedeniyle işlem marjlarının yükseltilmesine bağlıyor. Uzmanlara göre cuma ve pazartesi günü görülen güçlü satışlara rağmen, altın uzun vadeli yükseliş trendini koruyor ve boğa piyasası sona ermiş değil.

BU HAFTA DALGALANMA YÜKSEK OLACAK

Küresel tarafta veri trafiğinin yoğun olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, ABD’de Fed yetkililerinin açıklamaları, tarım dışı istihdam ve ADP verilerinin piyasalar açısından belirleyici olacağını söyledi. Avrupa’da ise ECB ve İngiltere Merkez Bankası kararlarının izleneceğini belirtti.



Eryılmaz, "Veri yoğun ve volatil bir haftaya giriyoruz. Yeni pozisyon açmadan önce temkinli olmakta fayda var" diyerek yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.