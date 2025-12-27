Yılın son günlerine yaklaşılırken küresel piyasalarda güvenli liman talebi hız kazandı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılına yönelik faiz indirimi beklentileri, dolar endeksindeki zayıflama ve jeopolitik cephede artan tansiyon, yatırımcıları değerli metallere yöneltti. Bu gelişmelerle birlikte başta gümüş olmak üzere altın, platin ve paladyum fiyatlarında tarihi rekorlar peş peşe geldi.

GÜMÜŞTEN TARİHİ SIÇRAMA

Spot gümüş yüzde 9’luk güçlü bir yükselişle 78,5 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı. Böylece gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 167’lik dikkat çekici bir performans sergiledi. Analistler, bu sert yükselişi arz sıkıntıları, gümüşün ABD’de “kritik mineral” statüsüne alınması ve güçlü yatırımcı girişleriyle açıklıyor.

ALTINDA YENİ REKOR

Spot altın yüzde 1,2 artışla 4 bin 531,41 dolara yükselirken, gün içinde 4 bin 549,71 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,1 yükselişle 4 bin 552,70 dolardan kapanış yaptı.

Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Metal Stratejisti Peter Grant, piyasalardaki hareketliliği şu sözlerle değerlendirdi:

“2026’da Fed’den ek gevşeme beklentileri, zayıf dolar ve artan jeopolitik tansiyon sığ piyasalarda volatiliteyi artırıyor. Yıl sonu öncesi kâr satışları riski olsa da ana trend güçlü.”

GRAM ALTIN TARİHİ REKORUNU YENİLEDİ

Ons altındaki yükselişin ardından gram altın da tarihi rekorunu yeniledi. Gram altın yüzde 1,3’lük artışla haftayı 6 bin 250 lira seviyesinde kapattı. Gün içinde ise 6 bin 278 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü.

FED BEKLENTİLERİ VE ZAYIF DOLAR ETKİSİ

Piyasalar, 2026 yılında Fed’den iki faiz indirimi bekliyor. İlk indirimin yıl ortasında gelmesi öngörülürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın daha güvercin bir Fed başkanı atayabileceğine yönelik spekülasyonlar da gevşek para politikası beklentilerini güçlendiriyor.

Bu beklentilerle birlikte dolar endeksi (DXY) haftalık bazda düşüşe hazırlanırken, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüş yabancı yatırımcılar için daha cazip hale geliyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTIYOR

Jeopolitik cephede ise ABD’nin Kuzeybatı Nijerya’da İslam Devleti hedeflerine hava saldırıları düzenlediğini açıklaması, piyasalarda risk algısını artıran başlıklar arasında yer aldı. Bu gelişmeler, güvenli limanlara olan talebi daha da güçlendirdi.

Peter Grant, teknik hedeflere ilişkin şu öngörüyü paylaştı:

“Gümüşte 80 dolar yıl sonuna kadar görülebilir. Altında ise sıradaki hedef 4 bin 686,61 dolar. 5 bin dolar seviyesi 2026’nın ilk yarısında olası.”

ALTINDA 1979'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Altın; Fed’in gevşeme politikaları, merkez bankası alımları, ETF girişleri ve dolarizasyon karşıtı eğilimlerin etkisiyle 1979’dan bu yana en güçlü yıllık kazancına hazırlanıyor.

Fiziki talep tarafında ise Hindistan’da artan fiyatlar nedeniyle perakende alımlar zayıflarken, iskontolar son altı ayın zirvesine çıktı. Çin’de ise geçen hafta beş yılın en yüksek seviyesine çıkan iskontolar hızlı bir geri çekilme yaşadı.

PLATİN VE PALADYUMDA SERT YÜKSELİŞ

Spot platin yüzde 9,8 artışla 2 bin 437,72 dolara yükselirken, gün içinde 2 bin 454,12 dolar ile rekor kırdı. Paladyum ise yüzde 14’lük yükselişle 1.927,81 dolara çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesini gördü.

Haftalık bazda tüm değerli metaller yükseliş kaydederken, platin tarihindeki en güçlü haftalık artışlardan birine imza attı.

Değerli metaller piyasasında yılın son günlerine güçlü bir ralliyle girilirken, gümüşteki tarihi sıçrama ve altında art arda gelen rekorlar yatırımcıların dikkatini güvenli limanlara çevirdi. Fed politikalarına yönelik beklentiler ve jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olarak, değerli metallerdeki oynaklığın yeni yılda da gündemde kalması bekleniyor.

*Haberde yer alan değerlendirmeler ve uzman görüşleri kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.