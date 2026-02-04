Altın fiyatları, önceki seansta 2008’den bu yana en iyi günlük performansını sergiledikten sonra yükseliş rallisini sürdü. Ucuz alımlar ve doların zayıflaması, değerli metalin yükselişini destekledi.

Ons altın fiyatları geçtiğimiz hafta 5 bin 598 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra sert kayıplar verdi. Ons altın hafta başında 4 bin 402 dolara kadar geriledi. Ancak ons altın sert kayıplar sonrasında yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın bugün gece 5 bin doların üzerine yükseldi. Bugün sabah seansında 08.01'de 5 bin 79 dolarda hareketleniyor.

GRAM ALTIN YENİDE 7 BİN LİRA

Gram altın, dolar/TL kurundaki sınırlı yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle yeniden 7 bin liranın üzerini gördü. Gram altın sabah seansında 08.01'de 7 bin 100 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 653 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

ONS GÜMÜŞ DE TOPARLANIYOR

Ons gümüş sert kayıplar verdikten sonra yeniden yönünü yukarı çevirdi. Ons gümüş geçtiğimiz hafta 71 dolara kadar geriledikten sonra yeniden yukarı yönlü hareketleniyor. Ons gümüş bugün sabah 08.01'de 88,18 dolarda hareketleniyor.

Ons gümüş perşembe günü 121,64 dolarla rekor kırmıştı.

GRAM GÜMÜŞ YÜKSELİŞTE

Ons gümüşte görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki kısmi yükselişlerin etkisiyle, gram gümüşte yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram gümüş, bugün sabah seansında 08.01'de 123,09 lirada bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.