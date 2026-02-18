Altın fiyatları, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin ardından bir önceki seansta yüzde 2’den fazla gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine inmişti. Altın fiyatları çarşamba günü ise sınırlı toparlandı. Ancak Asya piyasalarında Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle işlemlerin zayıf seyretmesi fiyatlar üzerindeki baskıyı devam ettirdi.

ALTIN FİYATLARI TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Dünkü seansta altın fiyatları, ABD-İran görüşmelerine yönelik olumlu sinyallerin etkisiyle yüzde 2’den fazla düşüş yaşayarak bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilemişti.

Altın fiyatları dün ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin etkisiyle sert düşerek, 4 bin 837 dolara geriledi. Sert düşüşlerin ardından ons altın bugün toparlanmaya çalışıyor. Ons altın bugün sabah seansında 08.08'de 4 bin 932 dolarda bulunuyor.

Dün yaşanan görüşmelerin etkisiyle 6 bin 796 liraya gerileyen gram altın, bugün ons altın tarafında yaşanan yükselişle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Gram altın bugün sabah seansında 08.08'de 6 bin 934 lirada bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE GÜÇLÜ SEYİR

Dolar endeksi, jeopolitik risklerin piyasaları temkinli tutması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Ocak ayı toplantı tutanaklarını beklemesiyle gücünü korudu. Dolar endeksi 97,22 puanda hareketleniyor.

FED'DEN FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun yeniden yüzde 2 hedefine doğru gerilemesi durumunda Fed’in bu yıl “birkaç kez daha” faiz indirimi yapabileceğini düşünüyor. Goolsbee, son zayıf enflasyon verisinin hizmet fiyatlarındaki güçlü artışı ifade ettiğini belirtti.

Piyasalarda, CME FedWatch verilerine göre bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi hakim... Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha cazip hale geliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERİN ETKİSİ

İran ile ABD, nükleer anlaşmazlığı çözmeye yönelik görüşmelerde temel “yol gösterici ilkeler” üzerinde mutabakata vardıklarını açıkladı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bunun yakın zamanda bir anlaşma sağlanacağı anlamına gelmediğini vurguladı.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya temsilcileri, ABD arabuluculuğunda Cenevre’de yürütülen barış görüşmelerinin ilk gününü tamamladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, dört yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için Kiev’e anlaşma konusunda hızlı hareket etmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi.

GÜMÜŞ SERT DÜŞÜŞ SONRASI TOPARLADI

Spot gümüş, önceki seansta yüzde 4’ü aşan kaybın ardından yüzde 0,8 düşüşle ons başına 72,86 dolara geriledi. Bugün sabah seansında 08.06'da 75,61 dolarda bulunuyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.