Jeopolitik tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde altın, gümüş ve kripto para piyasalarında yön arayışı sürüyor. ABD ile İran arasında artan gerilim, yatırımcıların “al mı, sat mı?” sorusunu yeniden gündeme taşırken, Finans Analisti İslam Memiş, özellikle ani haber akışlarına karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.

Altın ve gümüş fiyatları 2026 yılında da jeopolitik gerilimlerden etkileniyor. Peki altın almak mı satmak mı daha mantıklı? Yatırımcının en çok merak ettiği zamanlama konusunda uzmanlar jeopolitik gerilimlerin belirleyici olduğunu ifade ediyor. ABD- İran arasındaki gerilim piyasaların seyrini nasıl etkileyecek? Gram altın fiyatı ne zaman 10 bin lira seviyesine ulaşacak? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir Youtube programında piyasalara dair çok kritik veriler paylaştı.

"Bölgemizde gerilimler devam ediyor. Cenevre görüşmelerinden önce Amerika-İran tarafında bir anlaşma haberi beklemiyorum demiştim. Para Oyunları kitabımda da yazmıştım; 2025 ve 2026 yıllarında Amerika İran’a müdahale edecek, rejim değişikliği hedeflenecek diye. Aynı düşüncem geçerli. 2025’te hem İsrail hem Amerika’nın İran’a saldırısını gördük. 2026’da da bir anlaşma haberi beklemiyorum. Tekrar Amerika ve İsrail’in müdahalesini bekliyorum. En az 3 hafta sürecek sert bir çatışma ortamı yaşanabilir. Buradaki hedef İran değil, rejim değişikliği" diyen Memiş, bu beklentisinde bir değişiklik olmadığını belirtti.

Görüşme sonrası anlaşma haberi pompalanınca altın ve gümüşte sert düşüşler meydana geldiğini ifade eden Memiş, oysa ortada bir anlaşma olmadığını sadece iki hafta ötelenmiş bir süreç olduğunu belirtti.

HABER AKIŞINA GÖRE KIRILMA OLACAK

Gelişmeler neticesinde ons altının 5190 dolardan 4850 dolara gerilediğini, sonra tekrar 5000 dolar civarına toparladığını söyleyen Memiş, "Şu anda tam odak noktasında bekliyor. Aşağıda 4000, yukarıda 6000 dolar var. Gümüşte de aynı, Bitcoin’de de aynı. Haber akışına göre bir kırılma olacak" dedi.

SALDIRI GERÇEKLEŞİRSE NE OLUR?

Bitcoin tarafında herkesin düşüş beklediğinden bahseden Memiş, "Ben kripto paraların bu süreçten güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Yılın ilk yarısında değerli metaller, ikinci yarısında borsa ve kripto rallisi beklentim var. Kripto tarafında sadece jeopolitik gerilim hikâyesi yok; baskılanmış bir piyasa var ve toparlanma ihtiyacı var" dedi.

Manipülasyon piyasası olduğu için teknik olarak okunamayan bir süreç olduğunu açıklayan uzman isim, "Ben uzun vadeli yatırımcıyım. Nakdim olsa alırım, biraz daha gerilirse yine alırım. Kısa vadeli al-sat yapmıyorum" diyerek kendi yol haritası hakkında bilgi verdi.

Bu ortamda elinde altın, gümüş ve Bitcoin olan yatırımcılar için yapılacak en kritik şeyin malda beklemek olduğunu savunan Memiş, "Salı günü sert düşüşte panik olanlar bugün bunun bir oyun olduğunu gördü. 2026 yılı manipülasyon yılı. Malını koruyan karlı çıkar. Bu yıl para kazanma yılı değil, varlığı koruma yılı" dedi.

Ons altının 6000 dolar seviyesine gelirse kademeli satış yapacağının sinyallerini veren Memiş, "5880-6000 aralığında dolar pozisyonuna geçerim. Bitcoin’i olmayan da altınla Bitcoin alırsa zarar etmez diye düşünüyorum" dedi.

Gümüş bu yıl alım fırsatı sunar mı?

"Altında 3880 dolardan başlayan yükseliş 5600’e kadar gitti, sonra iki günde 4400’e çekildi. Gümüşte 50 dolar üzeri pahalı demiştim. 122 dolara kadar gitti, sonra 51 dolara düştü, şimdi 78-79 dolar civarında. Yukarıda 90 dolar güçlü direnç. Bu yıl tekrar 3 haneli ons beklemiyorum. 50 dolar seviyesini bekliyorum" diyen MEmiş, 50 dolar üzerinde maliyet yapmayacağını belirtti.

KRİPTO RALLİSİ 2027'YE KALIR MI?

Manipülasyon piyasasında tarih vermenin imkansız olduğunun altını çizen İSlam Memiş, "Seviye okurum. Altında 6000, gümüşte 90, Bitcoin’de 120.000-130.000 dolar beklentim var. Şu anki seviyeleri Bitcoin tarafında ucuz görüyorum" dedi.

HAFTA SONLARINA DİKKAT!

Gram altın tarafında bu yıl beklentisinin 5 haneli rakam, 10.000 TL seviyesi olduğunu hatırlatan Memiş, "Önce 6000 dolar onsu görelim. 10.000 TL’den sonra 8000 TL’ye bir geri çekilme olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.

2026 yılında altın ve gümüşün 2025 yılındaki gibi kazandırmayacağını vurgulayan Memiş, "Geçen yıl altın %110, gümüş %200 getirdi. Bu yıl o kadar beklemiyorum. 2026’nın iki şampiyonu borsa ve Bitcoin" diyerek 2026 yılının asıl şampiyonlarını açıkladı.

Gümüş için yıl sonu öngörüsünü paylaşan uzman isim, "Yukarıda 90, aşağıda 50 dolar var. 50 dolar üzeri maliyet yapmam. Şu an bana göre pahalı değil ama alım da yapmam" diyerek gümüş yatırımcısını bilgilendirdi.

"Son olarak, Amerika-İran gerilimi haftanın ana gündem maddesi. Jeopolitik riskler yüksek. Yatırımcıların özellikle hafta sonlarına dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Her hafta sonu risk uyarısı yapıyorum. Piyasa savunmasız olduğu zaman hamle gelir" diyen İslam Memiş, tüm yatırımcıları bu yüzden temkinli olmak davet etti.