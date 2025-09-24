Yılbaşından bu yana sürekli yükselişini sürdüren altın fiyatları 5 bin lirayı aşan gram ve 8 bin 400 lirayı geçen çeyrek seviyelerine ulaştı.

14 yılın zirvesini gören gümüş ise yatırımcıların gözdesi olurken, piyasada sahte ürünlerin çoğalmasına neden oldu. Özellikle düğünlerde hediye edilen çeyrek altınlarda sahte sayısının önceki yıllara kıyasla üç katına çıktığı bildirildi.

DÜĞÜNLERDE SAHTE ÇEYREK ŞOKU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşın gözdesi olan çeyrek altın, dolandırıcıların hedefi haline geldi. Gerçeği 8 bin lirayı aşan çeyrek altının sahte versiyonları piyasada yalnızca 225 liraya satılıyor. Düğün sahipleri takı merasiminde fark edilen bu sahte altınlarla büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

GÜMÜŞTE DE YATIRIM DOLANDIRICILIĞI

Son dönemde yatırımcıların ilgisini çeken gümüşte de sahteciliğin arttığı görülüyor. Piyasaya sürülen sahte gram, yarım ve tam gümüş ürünler gerçeğinden neredeyse ayırt edilemiyor. Özellikle online yatırım platformlarında yapılan dolandırıcılık vakaları artış gösterirken, yatırımcılar büyük mağduriyetler yaşıyor.

SAHTE ALTIN İÇİN ÖZEL SİTELER AÇILDI

Sahte ürün furyası yalnızca küçük altınlarla sınırlı değil. İnternet üzerinden “gerçeğinden ayırt edilemez” başlığıyla pazarlanan sahte altın takılar, kuyumcularda bulunan hemen her modelin kopyasını içeriyor. Ajda bileziklerden Trabzon setlerine, hasır kelepçelerden akıtma kolyelere kadar pek çok model 300 liradan başlayıp 12 bin 500 liraya kadar alıcı buluyor.

ALTIN ALACAKLARA UYARI!

Altın ve gümüşte artan sahtecilik, hem yatırımcıları hem de düğün sahiplerini tedirgin ediyor. Uzmanlar, alışverişlerin mutlaka güvenilir kuyumculardan yapılması gerektiğini, internetten cazip fiyatlarla satılan ürünlere şüpheyle yaklaşılmasını tavsiye ediyor.