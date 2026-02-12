Rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 12 Şubat akşamında sert düşüş dalgasıyla sarsıldı.

Altın ve gümüş dışında birçok emtia da eş zamanlı olarak günlük en düşük seviyelere düşerken ABD Hazine tahvillerinde güçlü bir talep görüldü.

Piyasada bir süredir 5 bin doların üzerinde seyreden altın Ons'u an itibarıyla 4 bin 980 dolar seviyesinde.

Gümüşün Ons'u ise yaklaşık 20 dolarlık düşüşle 86 dolardan 76 dolara kadar düştü.

İç piyasada gram altın 7 bin liralardan 6 bin 900 bandına, gümüş gram ise 120 bandından 107 liraya kadar düştü.

UZMAN İSİM UYARMIŞTI

Öte yandan piyasalardaki hareketleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüş yaşanabileceğini belirterek bunun "fırsat" olabileceğini söylemişti.

Paylaştıklarının 'yatırım tavsiyesi olmadığını' belirten Memiş şunları söylemişti:

"Gümüş tarafında da 1 hafta 10 gün geri çekilme bekliyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren bir tur daha altın ve gümüş fiyatları aşağı inebilir. 'Kaçırdım' diyenler, 'bu fırsat bir daha gelir mi?' diyenler vardı onlara önümüzdeki hafta bir fırsat doğabilir."