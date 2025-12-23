Küresel piyasalarda belirsizliklerin arttığı 2025 yılında yatırımcının en çok kazandığı alan kıymetli metaller oldu. Jeopolitik riskler, zayıflayan dolar ve gevşek para politikaları altın ve gümüşü tarihi zirvelere taşıdı.

Ons altın yıl başındaki 2.625 dolar seviyesinden 4.445 dolara yükselirken, gümüş ise 28,90 dolardan 69 dolara çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

ALTIN F İ YATLARI NEDEN Y Ü KSEL İ YOR?

Uzmanların yapmış olduğu değerlendirmelere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte güvenli liman talebi belirleyici oldu. Jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları ve ABD Merkez Bankası’nın yeniden faiz indirimine yönelmesi, yatırımcıların altına ilgisini artırdı.

Diğer yandan merkez bankaları da son yıllarda rezervlerini altınla güçlendirmeye devam ediyor. Küresel ölçekte artan alımlar, fiyatların yüksek seviyelerde kalmasını destekleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

2026’ya ilişkin beklentilerde ise yükseliş trendinin korunabileceği ancak 2025’teki kadar sert bir ivmenin zor olduğu görüşü öne çıkıyor.

G Ü M Ü Ş TE SANAY İ TALEB İ Ö NE Ç IKIYOR

Gümüşteki yükseliş yalnızca finansal gelişmelerle sınırlı kalmadı. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve yapay zekâ yatırımları, endüstriyel gümüş talebini güçlü tutuyor.

Güneş enerjisi santralleri ve elektrikli otomobillerde artan kullanım, gümüşü stratejik bir metal haline getirirken, teknoloji sektöründeki büyüme de talebi desteklemeye devam ediyor.

2026 İ Ç İ N ALTIN VE G Ü M Ü Ş SENARYOLARI

Küresel finans kuruluşlarının tahminlerine göre ons altın için 2026 hedefleri genel olarak 4.500–5.000 dolar bandında yoğunlaşıyor. Bankalar, yükselişin sürebileceğini ancak daha dengeli bir seyir izlenebileceğini vurguluyor.

Gümüş tarafında ise 2026 yılında fiyatların denge arayışına girebileceği öngörülüyor. Bazı kurumlar 70 dolar seviyesini işaret ederken, daha iyimser senaryolarda 80 dolar üzeri seviyeler de gündemde yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu seviyeler, küresel risklerin seyrine doğrudan bağlı olacak.

*Haberde yer alan bilgiler ve yapılan uzman yorumları kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.