Küresel piyasalarda ve yurt içinde hareketli günler yaşanırken, altın yatırımcıları son haftalarda etkili olan satış baskısı nedeniyle tetikte bekliyor. Bu hafta açıklanacak olan kritik ABD istihdam verileri öncesinde değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, hem kıymetli madenlerdeki son durumu hem de Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

Özellikle perşembe gününün altının kısa vadeli yönü açısından bir kırılma noktası olacağını belirten Eryılmaz, yatırımcılara önemli teknik seviyeler üzerinden kritik uyarılarda bulundu.

ALTINDAKİ BASKININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını ancak fiyatlamalar üzerindeki etkisinin zayıflamaya başladığını ifade eden Filiz Eryılmaz, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Petrol fiyatlarında yeniden görülen yükselişin enflasyon beklentilerini canlı tuttuğuna dikkat çeken Eryılmaz, Brent petrolde yaklaşık yüzde 2, ham petrolde ise yüzde 2,5 seviyesindeki yükselişin piyasalardaki tedirginliği artırdığını vurguladı. Enerji fiyatlarının yeniden tırmanışa geçmesinin merkez bankalarının faiz politikalarını da doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

BORSA İSTANBUL KÜRESEL PİYASADAN AYRIŞTI

Küresel piyasalarda çok sert satışlar görülmemesine rağmen Borsa İstanbul'un negatif ayrıştığını belirten Eryılmaz, bu görünümde düşük işlem hacmi, yabancı yatırımcı satışları, vade sonu pozisyon ayarlamaları ve MSCI kaynaklı gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

Teknik görünüm açısından 14.600 puan seviyesinin önemli bir eşik olduğunu dile getiren ünlü ekonomist, BIST 100 endeksinin 14.600 puanın üzerine yerleşmesi halinde sırasıyla 14.850 ve 15.200 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

"KISA VADELİ YATIRIMCI BEKLEMELİ"

Yatırımcıların özellikle 13.900-14.500 puan aralığında acele karar vermemesi gerektiğini ifade eden Eryılmaz, bu bantta yeni alım ya da satış yapmanın ciddi riskler barındırdığını söyledi. 14.050-14.060 seviyesinin önemli bir destek olduğunu belirten ekonomist, bu seviyenin altına inilmesi durumunda 13.850 puanın test edilebileceğini aktardı. Kısa vadeli görünüm açısından en kritik desteğin 13.570 puan olduğunun altını çizen Eryılmaz, bu seviyenin altında günlük kapanış görülmesi halinde teknik görünümün tamamen bozulabileceği uyarısında bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BASKI SÜRÜYOR: "YATIRIMCI KÜSTÜ"

Altın ve gümüş piyasasındaki satış baskısına da değinen Eryılmaz, "Hem temel hem teknik olarak en zayıf yer burası. Teknik olarak belli desteklerin altındayız. Bu nedenle kötü haber altın ve gümüşü daha fazla etkiliyor." dedi. Yatırımcı psikolojisinin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden ünlü ekonomist, "Yatırımcı küstü hem altına hem gümüşe. Dolar endeksi hâlâ güçlü. Buna rağmen ben altın ve gümüşün biraz fazla baskılandığı kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Haftanın en önemli gündem maddesinin ABD'de açıklanacak istihdam verileri olduğunu hatırlatan Eryılmaz, bu verilerin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri doğrudan şekillendireceğini belirtti.

Eryılmaz, olası senaryoları şu şekilde özetledi:

Beklentilerin üzerinde güçlü veri: Faiz artırımı beklentilerini güçlendirerek ons altında 4.000 dolar seviyesinin altının test edilmesine neden olabilir. Aynı senaryoda gümüşte de 55 dolar seviyesinin altı gündeme gelebilir.

Beklentilerin altında zayıf veri: Fed üzerindeki faiz baskısını azaltabilir ve altın ile gümüş fiyatlarında kısa süreli bir toparlanmayı beraberinde getirebilir.

ALIM İÇİN UYGUN SEVİYELER NELER?

Gram altın yatırımcıları için teknik seviyeleri paylaşan Eryılmaz, "6.000 lira altında kalıcı kapanış gelirse kısa vadeli yatırımcı pozisyon azaltabilir. 6.060 lira üzerinde kapanışlarda ise kademeli alım düşünülebilir." dedi.

Uzun vadeli yatırımcılar için kademeli alım stratejisinin korunması gerektiğini belirten ekonomist, şu formülü paylaştı:

"Yüzde 30'u bu seviyelerden, yüzde 30'u 5.950-6.000 lira aralığında değerlendirilebilir. Kalan kısmı ise 6.200-6.250 lira üzerindeki güçlü kırılımlarda kullanılabilir."

"SPEKÜLATİF SÖYLEMLERE DİKKAT"

TGRT Haber'de yer alan bilgilere göre Filiz Eryılmaz, piyasada dolaşan doğrulanmamış siyasi iddialara karşı da yatırımcıları net bir dille uyardı.

Bu tür söylentilerin zaman zaman piyasalarda belirsizlik yaratsa da manipülasyon amacı taşıyabileceğinin unutulmaması gerektiğini belirten Eryılmaz, yatırım kararlarının yalnızca doğrulanmış veriler ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda alınması gerektiğinin altını çizdi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.