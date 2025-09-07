Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve jeopolitik risklerin şekillenmeye devam etmesiyle rekor sütüne rekor kırıyor. Altın yatırımcısı gözünü fiyatlardan alamazken altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak ediliyor. Uzman isimden altın fiyatları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte anlık altın fiyatları ve altın yorumları...

Geçtiğimiz günlerde gram altın ve ons altın peş peşe rekorlar kırdı. Gram altın fiyatında en yüksek 4 bin 774 TL seviyesi test edilirken ons altın fiyatında ise en yüksek 3 bin 600 dolar seviyesi test edildi. Ons altın fiyatı güncel olarak 3 bin 587 dolar seviyesinde seyrederken gram altın ise 4 bin 756 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

TV yayınına konuk olan uzman şu ifadeler eyer verdi:

"Özellikle altın tarafındaki artışı görüyoruz. Fakat tabii burada altının rallisi yanı sıra gümüşte de aynı ralliyi, benzer ralliyi görebiliyoruz ve hatta daha da üzerine koyduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun başlangıcına hemen dönelim. 22 Ağustos itibarıyla aslında Jackson Hole toplantısında Fed tarafından faiz indirimi sinyali ciddi anlamda verildi ve bu anlamda 22 Ağustos'tan bu yana artış gördüğümüz altında son hafta itibarıyla yüzde 5'lik artışı da görerek aslında maksimum seviyesine şu an için en azından maksimum seviyesine vardığını görmekteyiz. Ons bazında şu an 3590 seviyesindeyiz. Burada 3550 kritik seviyeyi geçtik. Özellikle 3595 seviyesi, 3610 seviyesi. O iki ara rakam çok önemli. 3610'u geçersek çünkü hızlı bir şekilde tekrardan yeni yükselişleri görme ihtimalimiz olabilir. Fakat bu tabii ki 17 Eylül'de olacak. Fed faiz indirimi sonrasında görme ihtimalimiz var.

Önümüzdeki hafta itibarıyla Amerika enflasyonu açıklanacak. Bizim tarafımızdan faiz kararı gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından, aynı zamanda da Avrupa tarafından faiz kararları gelecek. Bunları takip ederek özellikle fiyatların ne yöne gideceğini merakla takip ediyor olacağız.

"KÜÇÜK GİBİ GÖRÜNÜYOR AMA..."

Altın güvenli liman olmaya devam ediyor. Güvenli liman simgesini her zaman taşıyor diyebiliriz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ki sene başından bu yana yüzde 75 civarında neredeyse üzerine koymuş bir gram altın TL var. Ons tarafında da benzer rakamlar söz konusu. Burada ons gümüş tarafında yüzde 78'e yakın yani aslında yüzde 10 daha fazla altından daha çok kazandırdığını görmekteyiz. Küçük rakamda olduğu için göze çarpmıyor ama şu an gümüşün de TL karşılığı 55'lere vardığını söylemekte fayda var. Hedefsel olarak önünde bir 70 TL var.

"SENE SONU 5 BİN 200 LİRAYI GÖREBİLİR"

Altına da baktığımız zaman altın tarafında gram altın tarafında 4800'lerdeyiz. Hedefsel olarak önünde bir 5200 var. Sene sonuna kadarki süreçte muhtemelen test edeceği rakamlar içerisinde 5200'ü sayabiliriz. Birçok yatırım kuruluşlarından da şu an açıklama geliyor. Goldman Sachs olsun, Fitch olsun, 5000 ons beklentisi, 4000 ons beklentisini tekrar ettiler. Burada bakıldığı zaman altın kaostan beslenen bir varlık.

Yani özellikle ons altın tarafında yükselişlerin şu an için daha da devam edebilecek olduğunu söyleyebiliriz"