İran'a yönelik saldırıların hafta sonu başlamasının ardından SÖZCÜ TV'ye konuşan Ekonomist Selçuk Geçer pazartesi gününde açılışta büyük dalgalanmaların olacağını açıkladı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran da karşılık verdi ve savaş karşılıklı olarak başladı. Ortadoğu'da yaşanan bu gerilimler tüm dünyadaki finans sistemini pazartesiden itibaren etkilemeye başlayacak.

Ekonomist Selçuk Geçer, savaşın piyasalara altın ve petrole olan yansıması hakkında uyarılarda bulundu:

"Bu hafta sonu bu operasyonun gerçekleşeceği neredeyse netti ve piyasalar bunu biliyor. Altının onsu 5 bin 278 dolara kadar yükseldi. Çin tarafında da vatandaşlarının İran'ı terk etmesini istemesinin ardında yükseliş sürdü.

Bu iş hızlanarak karışıyor. Pazartesi çok riskli bir gün. Bunun uyarısını yapmıştık. Altın tarafında ciddi sert hareketler görebiliriz. Altının onsunun pazartesi günü 5.500-5.600 seviyesini görebilir.

Bu tür operasyonlar piyasaları etkilemesin diye hafta sonunda yapılmaya başlandı son dönemde. Pazartesi gününden itibaren esas hareketleri göreceğiz 5.600-5.700 bunlar önemli rakamsal farklılıklar değil. Ancak 5.500-5.600 dolara doğru bir hareket görürüz.

İRAN BİTERSE ÇİN'İ BAŞLAYACAK!

Bu çok önemli bir belirsizlik yaratıyor. Bu iş acaba İran-ABD-İsrail üçgeninde mi kalacak yoksa Çin ve Rusya gibi ülkeler de mi dahil olacak bilmiyoruz. Görünün o ki ABD, İran sorununu çözerse bir sonraki aşamaya geçecek. Bir sonraki aşama Çin olacak. Tayvan üzerinden Çin'i kışkırtacak. Ama bunu atın tarafı aylardır görüyordu. Bu cuma günü tekrar gördü. Altın çok net bir barometre çiziyor.

ALTINDAN DAHA ÖNEMLİ

Altından çok daha önemli bir faktör olarak petrol karşımıza çıkıyor. Petrol de o sinyali verdi zaten son olarak 73,10 dolarda bulunuyor. Eğer Hürmüz Körfezi kapatılırsa da kapatılmazsa da fark etmez. Petrol fiyatlarının çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini görürüz. Petrolün yükselmesi altından çok daha önemli ve tehlikeli.

"FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİ ARTIŞA DÖNECEK

Hem Avrupa için hem ABD için hem de küresel yapı için önemli bir enflasyon enstrümanı haline gelecek petrol. Bundan sonraki süreçte Fed'in faiz indirimlerini değil faiz artırımlarını konuşacağız. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nda biz yine faiz artırımlarını konuşmaya başlayacağız.

TÜRKİYE DE ETKİLENECEK

Hisse ve tahvil piyasasında ve kriptoda ciddi satışlar göreceğiz. Bu saldırı bütün dünyadaki finans sistemini ciddi manada etkileyecek. Güvensizlik ve belirsizlik artıkça rakamlarda olağanüstü hareketler görmeye başlayacağız. Bizi de etkileyecek Türkiye'yi de etkileyecek.

Gerçekleşme belirsizliğin bittiği değil arttığı anlamına geliyor. O yüzdene piyasalar satın almaya devam edecek. Bu birinci büyük şok! Bunun arkasında çok daha büyük bir şok var Tayvan meselesi! Çin, Venezuela'da olduğu gibi sessiz mi kalacak yoksa İran'ın yanında mı yer alacak."