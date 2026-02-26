Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti olan Kara, TCMB ile Ticaret Bakanlığı gümrük verilerini derleyerek hazırladığı grafiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Kara, 2022 yılında altın ithalatına kota uygulanmasının ardından dış ticaret verilerinde dikkat çeken gelişmeler yaşandığını ifade etti. Ödemeler dengesi kalemleri içinde yer alan “net hata noksan” artışına daha önce işaret ettiğini hatırlatan Kara, bu yükselişin altın kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceğini savunduğunu ancak o dönemde somut veri sunamadığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı gümrük istatistiklerinin değerlendirmesini desteklediğini kaydeden Kara, 2025 yılı itibarıyla altın kaçakçılığında belirgin bir sıçrama yaşandığını öne sürdü.