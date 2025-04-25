Rekor yorgunu altın, son 2 gündür kazançlarını silmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları rekor serisinden uzaklaşmaya başladı. Altının onsu 3 bin 502 dolara yükselerek tarihi yüksek seviyesinden gerilemeye başladı. Trump'ın açıklamaları ise bu düşüşe destek verdi.

ABD ve Çin geriliminde yaşanan gelişmeler piyasalara yön vermeye devam ediyor. Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125 gümrük vergisini askıya almayı düşünüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin Bloomberg News'a ve Çinli finans haber dergisi Caijing'in aktardıklarına göre, kısasa kısas ticaret savaşının ekonomik maliyetlerinin belirli sektörler üzerinde ağır bir yük oluşturması nedeniyle Çin hükümetinin ABD'den ithal edilen bazı ürünlere uyguladığı yüzde 125 oranındaki gümrük vergisini askıya almayı düşünüyor. Bu açıklamalar piyasalardaki risk algını azalttı ve altına olan talep gerilemeye başladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle dünü 3 bin 303 dolar ile 3 bin 367 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 349 dolardan tamamladı. Yeni günde ise saban seansında 08.10'da 3 bin 322 dolarda olan altın 09.11'de yüzde 1'den fazla değer kaybederek 3 bin 287 dolara kadar geriledi.

Dolar TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki kayıpların etkisiyle gram altında aşağı yönlü eğilimler görülüyor. Dünü 4 bin 404 lira ile 4 bin 448 lira aralığında geçiren gram altın günü 4 bin 128 liradan tamamladı. eni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde bin 99 liradan satılıyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda 4 bin 99 liradan satılırken 08.10'da Kapalıçarşı'da ise 4 bin 200 liradan satılıyor. Ons altındaki gerilemeyle beraber gram altın 09.11'de 4 bin 153 liradan satılıyor.