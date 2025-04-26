ABD’den gelen piyasa dostu açıklamalar, altın piyasalarında dikkat çekici bir düşüşe yol açtı. 26 Nisan Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında gerileme görülüyor. Yatırımcılar, altındaki bu hareketliliğin yeni haftaya nasıl yansıyacağını merakla takip ediyor. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum nedir? İşte güncel rakamlar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük tarifelerinde gevşeme sinyali vermesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görevde kalacağını açıklaması, küresel piyasaların risk iştahını artırdı. Güvenli liman olarak görülen altına olan talep bu gelişmelerle birlikte azaldı. Bu durum, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin önünü açtı.

YATIRIMCILAR ALTIN FİYATLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Özellikle hafta sonu ve yeni haftaya girerken yatırımcılar, altındaki bu düşüş eğiliminin kalıcı olup olmayacağını sorguluyor. "Gram altın kaç TL oldu?", "Altın fiyatlarında son durum ne?" gibi sorular, Google ve benzeri platformlarda en çok aratılan başlıklar arasında yer aldı.

26 NİSAN CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Günün başlangıcında 4.129 liradan işlem gören gram altın, gün içinde en yüksek 4.165 TL, en düşük ise 4.097 TL seviyelerini test etti. Kapanışta ise gram altın 4.048 TL seviyesinden günü tamamladı.

Diğer altın türlerinde de benzer şekilde gerileme dikkat çekti:

Ons Altın: Alış 3.294,21 dolar – Satış 3.294,99 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.481,05 TL – Satış 6.623,60 TL

Yarım Altın: Alış 12.935,55 TL – Satış 13.261,21 TL

Tam Altın: Alış 26.747 TL – Satış 26.958 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 25.905,82 TL – Satış 26.394,69 TL

ALTIN PİYASASINDA YENİ HAFTAYA DAİR BEKLENTİLER

Altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların güvenli liman arayışında farklı araçlara yönelmesine sebep olurken, yeni haftada açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankası kararları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Uzmanlar, kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceği konusunda uyarıyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı yakından izlemeleri ve ani değişimlere karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.