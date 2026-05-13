Çarşamba günü işlem gününe düşüşle başlayan altın, ABD’den gelen güçlü enflasyon rakamlarının ardından baskı altında kaldı. Yatırımcıların Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentilerinin zayıflaması, değerli metalin ivme kaybetmesine yol açtı.

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Spot altın, TSİ 08.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybederek onsu 4.705,52 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde gram altın serbest piyasada 6.870 liradan işlem görürken Kapalıçarşı'da gram altın 6.905 liradan satılıyor

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, piyasadaki son durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"ABD'den gelen enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair umutları söndürmese bile ciddi şekilde zayıflattı. Piyasalar artık bir sonraki hamlenin yıl sonuna kadar bir faiz artışı olabileceğini fiyatlamaya başladı. Bu durum altın üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturuyor."

Nisan ayı verileri ABD’de tüketici enflasyonunun yükselmeye devam ettiğini ve yıllık artış oranının son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Bu tablo Fed’in bu yıl içinde faiz oranlarını düşürme ihtimalini iyice azalttı.

Öte yandan Fed olası bir faiz artışına giderse altın fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.

TRUMP VE JEOPOLİTİK GERİLİMLER

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar bu yıl için faiz indirimi beklentilerini büyük oranda rafa kaldırdı. Piyasalar şu anda Aralık ayına kadar bir faiz artışı ihtimalini yüzde 30 olarak öngörüyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada İran ile olan savaşı sona erdirmek için Çin'in yardımına ihtiyaç duyacağını düşünmediğini belirtti. Kalıcı bir barış anlaşması umutları azalırken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdığı gözleniyor.

HİNDİSTAN'DAN İTHALAT HAMLESİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran savaşını görüşeceğini belirterek, Çin’i Hürmüz Boğazı’nın uluslararası nakliyeye açılması için "uluslararası operasyona katılmaya" çağırdı.

Diğer yandan, dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan, dış alımları dizginlemek ve döviz rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın ve gümüş ithalat vergisini yüzde 6'dan yüzde 15'e yükseltti.

DİĞERLİ DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Gümüş: Spot gümüş, seans başında 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,2 artışla 86,71 dolara çıktı.

Platin yüzde 0,8 değer kaybederek 2.109,53 dolara geriledi.

Palladyum yüzde 0,2 düşüşle 1.487,47 dolardan işlem gördü.