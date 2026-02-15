Ocak ayında tarihi yükseliş serisi yakalayan ons altın, 5 bin 595 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Yaşanan yükselişlere rağmen şubat ayı itibarıyla altın fiyatlarında görülen sert düşüşler yatırımcıda büyük bir paniğe neden oldu. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve Türk lirasında yaşanan değer kaybı nedeniyle birikimlerini altın tarafında değerlendiren milyonlarca vatandaş ekonomi piyasalarında gelecek hafta itibarıyla ne yaşanacağını merak ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan emtia yatırımcısına uyarı üzerine uyarı geldi.

'ALTINDA SAKIN BU TUZAĞA DÜŞMEYİN'



Eryılmaz, yüksek dalgalanmaların görüldüğü piyasalarda al-sat hareketlerinden uzak durulması gerektiğini belirtirken, büyük kazanç sağlama ve 'dipten yakalama' düşüncesiyle tek seferde yüklü altın alımı yapılmaması gerektiğini hatırlattı.



Altın fiyatlarında orta ve uzun vade için iyimser bir tablo çizen uzman isim, düşüşlerin ardından altının gümüşe kıyasla daha güçlü performans gösterebileceğini belirtti. Eryılmaz, bu yıl içerisinde altının tarihi zirvelerini test etmesi ve yeni rekor seviyelere yönelmesi ihtimalinin masada olduğunu dile getirdi.

Yatırımcıların yüksek fiyat hareketlerinin yaşandığı piyasalarda psikolojik olarak zayıf kalabileceğini hatırlatan Eryılmaz, bu tür durumlarda en mantıklı tercihin eldeki varlıkları korumak olduğunu belirtti.



KADEMELİ ALIMA DEVAM EDİN



Altının en değerli yatırım araçlarından biri olma özelliğini sürdüreceğini belirten Eryılmaz, belirgin geri çekilmelerin ardından kademeli şekilde altın alınabileceğini söyledi.



Eryılmaz, paranın bölünerek kademeli alım yapılmasının daha sağlıklı bir yaklaşım olacağı uyarısında bulunurken, “Al ve unut” stratejisinin ise en az üç yıllık bir perspektifi gerektirdiğini belirtti.









