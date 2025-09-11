ABD’de açıklanan istihdam rakamlarının beklenenden daha zayıf gelmesi ve bu hafta enflasyon verilerinin açıklanacak olması, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Ons altın 3 bin 600 doların üzerinde tutunarak yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

ABD hükümetinin son 12 ayda istihdam artışının 911 bin kişi daha düşük olduğunu açıklaması ve tarım dışı istihdam verilerinin işgücü piyasasındaki zayıflamayı ortaya koyması, Fed’in eylülde faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasalar 25 baz puanlık indirimi fiyatlarken, 50 baz puanlık adım olasılığı yüzde 6 seviyesinde.

ALTININ Y Ü KSEL İŞİ N İ G ÜÇ LEND İ REN FAK T Ö RLER

Altın, bu yıl yüzde 38 değer kazanarak 2024’teki yüzde 27’lik artışı da geride bıraktı. Zayıf dolar, merkez bankalarının güçlü alımları, küresel belirsizlikler ve güvercin para politikaları yükselişi destekleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

" KISA VADEDE D Ü ZELTME OLAB İ L İ R "

NTV haberde değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, hızlı yükselişe dikkat çekerek kısa vadede düzeltme olabileceğini belirtti:

“Altın fiyatlarında bir haftada hızlı bir yükseliş oldu, ancak mutlaka bir düzeltme olacak. Bu düzeltme seans içinde ya da gün içinde gerçekleşebilir” dedi.

" BEKLENT İ LER SONA ERERSE ONS ALTIN GER İ Ç EK İ LEB İ L İ R "

Yıldırımtürk, 17 Eylül’deki Fed toplantısının kritik olduğuna vurgu yaptı:

“Ons altında 3 bin 685 – 3 bin 700 dolar seviyeleri test edilirse, bu noktalardan 3 bin 600 dolara kadar gerileme yaşanabilir. Eğer 3 bin 600’de kalırsa 3 bin 585 dolara kadar düşüş ihtimali var” dedi.

" SERT GER İ Ç EK İ LME BEKLENM İ YOR "

Fed Başkanı’ndan gelecek faiz indirimi döngüsüne dair mesajların piyasalar için belirleyici olacağını ifade eden Yıldırımtürk, “Çin başta olmak üzere birçok merkez bankası altın alımlarına devam ediyor. Bu nedenle çok sert bir gerileme beklemiyorum” dedi.

" GRAM ALTINDA 5 B İ N 600 TL G Ö R Ü LEB İ L İ R "

Yıl sonuna ilişkin tahminlerini de paylaşan Yıldırımtürk, ons altında 3 bin 750 – 3 bin 800 dolar seviyelerinin mümkün olduğunu, gram altının ise 5 bin 500 – 5 bin 600 TL seviyelerine yükselebileceğini öngördü.

“Şu anda 24 ayar gram altın 4 bin 920 TL seviyesine kadar geldi. 5 bin TL’yi görmesi mümkün. Ancak kısa vadede 4 bin 900, 4 bin 850 hatta 4 bin 800 TL’ye kadar düzeltme yaşanabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

YATIRIMCILARIN G Ö Z Ü FED'DE

Altın fiyatları, hem ABD’den gelen ekonomik veriler hem de Fed’in faiz kararlarıyla yön bulmaya devam ediyor. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalanmalar görülse de yıl sonuna doğru yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir.