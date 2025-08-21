Altın fiyatları son üç haftanın dip seviyesine gerilerken, uzmanlardan “alım fırsatı” uyarısı geldi. Gram altın 4.408 liradan işlem görürken, çeyrek 7.080 lira, yarım 14.160 lira, tam altın ise 28.320 liraya düştü. Ons altın ise 3.306 dolara kadar indi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Uzmanlara göre, fiyatlardaki düşüşün en önemli nedeni jeopolitik risklerin azalması ve Amerikan dolarının güç kazanması. Bu tablo, yatırımcı açısından kısa vadeli bir fırsat penceresi yaratıyor.

FED TUTANAKLARI DA ALTINA YÖN VERDİ

Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesinin 29-30 Temmuz'da yaptığı toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda Fed yetkililerinin tarifelerin enflasyonu artıracağına yönelik endişelerinin devam ettiği görülürken bu verilerde daha belirgin hale geldiğini düşündükleri yer aldı.

ONS VE GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın, üç hafta önce 4.470 lirayı test etmişti. Bugün ise güne 4.439 liradan başlayan gram altın, serbest piyasada 4.393 liradan işlem gördü. Çeyrek, yarım ve tam altındaki gerileme de dikkat çekti. Ons altın ise Fed'in tutanaklarının yayımlanmasının ardından 3.339 dolara kadar düştü.

UZMANINDAN DÜŞÜK ALTIN ÖNERİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son düşüşün yatırımcı açısından kaçırılmaması gereken bir dönem olduğunu vurguladı:

“Altın, üç haftanın en düşük seviyesine çekildi. Yaklaşık 70 liralık bir kayıp yaşandı. Bunun iki nedeni var. Öncelikle ABD’ye giden altınlara yönelik ithalat belgesi iddiaları vardı fakat Beyaz Saray bunu yalanladı. Ayrıca Rusya ile Amerika arasında savaş gemileri yüzünden yaşanan gerginlik, Trump ve Putin’in görüşmesiyle yatıştı. Bu nedenle piyasadaki tansiyon düştü. Fiyatlardaki bu geri çekilme kalıcı görünmüyor. Yatırımcı için bu hafta önemli bir fırsat olabilir.”

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR