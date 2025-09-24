Küresel piyasalarda ons altın güne yüzde 1 yükselişle başladı, gram altın ise 5 bin liranın üzerine çıkarak yeni rekor kırdı. Altın yatırımına girmek isteyenler için kritik bir dönemece girildiğini belirten Finans Analisti İslam Memiş, “Bu seviyelerden alım yapmak için henüz erken, panik alımı yapanlar zarar edebilir” dedi.

BORSA VE DÖVİZDE KRİTİK EŞİKLER

Borsa İstanbul 100 endeksi 11.377 puandan kar satışıyla güne başladı. Memiş, 11.350 puanın destek, 11.800 puanın ise direnç olarak takip edilmesi gerektiğini belirtti. Endeksin aşağı kırılması halinde 11.180 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Döviz cephesinde ise dolar kuru 41,42 TL seviyesinde seyrederken, Memiş’in beklentisi 45 TL’ye kadar yükseliş yönünde. Euro/dolar paritesinde ise 1,1680 seviyesinin alım için fırsat olabileceğini ancak hedefin 1,20 olduğunu ifade etti.

2026 İÇİN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Altın yatırımcıları için uzun vadeli projeksiyon da paylaşıldı. Memiş, 2026 yılında ons altında 4.250 dolar, gram altında ise 6.350 TL seviyelerinin görülebileceğini söyledi.

Ancak mevcut seviyelerden alım yapanların risk alacağını, ilk kez yatırım yapacak olanlara kar satışlarını beklemenin daha mantıklı olduğunu vurguladı.

Gümüş tarafında da benzer tablo dikkat çekiyor. Ons gümüş 44,14 dolarda, gram gümüş ise 58,87 TL seviyesinde işlem görüyor. Memiş, “İlk kez gümüş alacaklar için bu fiyatlar pahalı, düşüşleri beklemek gerekiyor” dedi.

PANİK YERİNE SABIR ÖNERİSİ

Memiş, altın ve gümüşte görülen agresif yükselişlerin sağlıklı olmadığını, kısa vadede düzeltme hareketlerinin yaşanabileceğini belirtti. Yatırımcılara şu mesajı verdi:

“Panik yapmadan beklemek, daha uygun fiyatlardan alım imkânı sağlayabilir. 2026 hedefleri doğrultusunda sabırlı olanlar kazanacak.”

Altın ve gümüşte sert yükselişler yatırımcıları cezbetse de bu seviyelerde yapılan alımlar risk taşıyor. Uzmanların ortak görüşü, kısa vadede geri çekilmeleri bekleyip alım fırsatlarını değerlendirmek yönünde.