Sabah saatlerinde kısa süreli bir toparlanma eğilimi gösteren gram altın, yeniden aşağı yönlü hareket etti. Günün ilk işlemlerinde yüzde 0,2 düşüşle 5 bin 346 lira seviyesini gördükten sonra 5 bin 358 lirada hareketleniyor. Ons altında kritik eşik olan 3 bin 985 dolar sınırı kırıldı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Uzun süredir beklemede kalan yatırımcılar mevcut seviyelerde alım yapmaya başladı. Doların son dönemdeki zayıflığı da altına bir miktar destek sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

DOLARIN ZAYIF KALMASI ALTINA DESTEK VERİYOR

Dolar endeksi, rakip para birimleri karşısında yüzde 0,1 gerileyerek altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine neden oldu.

ABD-ÇİN HATTINDA TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Hafta sonunda ABD ve Çin’in üst düzey ekonomi yetkilileri, iki ülke lideri Donald Trump ve Xi Jinping tarafından bu hafta değerlendirilecek bir ticaret anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaştı. Trump, Asya turunun ilk durağı Malezya’da yaptığı açıklamada, “Çin ile anlaşmaya varılabilir.” ifadelerini kullandı.

Waterer, bu sürecin altın piyasası üzerinde iki yönlü etki yaratabileceğini belirterek, “Trump ve Xi görüşmesinden olumlu bir sonuç çıkarsa, bu durum altın için kısa vadede karşı rüzgar oluşturabilir. Ancak Fed’in olası faiz indirimi ve yumuşak tonda mesajları bu etkiyi sınırlayabilir.” dedi.

PİYASALAR FED'İN İNDİRİMİNİ BEKLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın sona erecek toplantısında faiz oranlarını düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) bu hafta faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

DİĞER METALLERDE DE KAYIPLAR VAR

Spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 46,74 dolara, platin yüzde 1,2 kayıpla 1.571,85 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 gerileyerek 1.391,15 dolara indi.