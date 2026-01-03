Altın fiyatlarının tarihi yükselişini 2026 yılında da sürdürmesi bekleniyor. Financial Times’ın 11 analistle yaptığı ankete göre, ons altın yıl sonuna kadar ortalama yüzde 7 artışla 4.610 dolara ulaşabilir. Analistler, geçen yılki sert yükselişin ardından ivmenin zayıflayabileceğine dikkat çekiyor.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ DEVAM EDİYOR

Analistlere göre, 2025’te altını yukarı taşıyan unsurların büyük bölümü bu yıl da geçerliliğini koruyor. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının alımları ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, fiyatları destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

EN İYİMSER TAHMİN 5 BİN 400 DOLAR

En yükselişçi beklenti, ons altının 5.400 dolara çıkabileceğini öngören MKS Pamp’tan Nicky Shiels’ten geldi. Shiels, doların zayıflamasına karşı altının bir korunma aracı olarak öne çıktığını belirterek, “Değer kaybı döngüsünün henüz başındayız” değerlendirmesinde bulundu.

TAHMİNLER BİRBİRİNDEN AYRIŞTI

Analistler, geçen yılki sert ralliyi öngörmekte zorlandı. 2025 sonu için ortalama 2.795 dolar tahmin edilirken, altın yılı 4.314 dolardan kapattı. Yeni ankette en iyimser ve en kötümser tahminler arasında yaklaşık 1.900 dolarlık fark bulunuyor.

"TAHMİN ETMEK ZORLAŞTI"

Macquarie Group Emtia Stratejisi Başkanı Peter Taylor, altın fiyatlarının yatırımcı duyarlılığıyla hareket ettiğini ve arz-talep dengesinden koptuğunu belirterek, “Altını tahmin etmek giderek zorlaşıyor” dedi. Taylor, 2026’nın daha istikrarlı bir makro ortam sunabileceğini ifade etti.

DÜŞÜŞ BEKLEYENLER DE VAR

Bazı analistler ise bu yıl fiyatların gerileyebileceğini savunuyor. StoneX’ten Rhona O’Connell, piyasanın “aşırı kalabalıklaştığını” belirterek ons altının 3.500 dolara kadar düşebileceğini öngördü. Natixis’ten Bernard Dahdah ise mücevher talebindeki zayıflama ve Fed’in faiz indirim sürecinin sona yaklaşmasının altın üzerinde baskı yaratabileceğini kaydetti.

Genel beklenti, altının 2026’da yüksek seviyelerini koruyacağı ancak sert ralliden ziyade daha dengeli bir seyir izleyeceği yönünde.