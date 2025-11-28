Küresel piyasalarda altın, haftanın son işlem gününde güçlü bir ivme yakalayarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin artması ve doların zayıflaması, altında yükselişi destekledi. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 186 dolara kadar çıktı ve 14 Kasım’dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.

ALTINDA HAFTALIK KAZANÇ YÜZDE 3’Ü AŞTI

Spot altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 3’lük artışa ilerlerken, ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 215,80 dolara ulaştı. Bu güçlü seyrin arkasında, piyasalarda faiz indirimine dönük beklentilerin belirgin şekilde güçlenmesi yer alıyor.

GRAM ALTIN 5 BİN 720 LİRADA

ABD’de ons altındaki yukarı yönlü hareket, Türkiye piyasalarına da yansıdı. Gram altın, haftanın son gününe yüzde 0,8’e yakın yükselişle 5 bin 720 liradan başladı. Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 870 lira, çeyrek altın ise 9 bin 568 liradan işlem görüyor.

FED’DEN KARIŞIK SİNYALLER

ABD faiz vadeli işlemlerine göre Aralık ayında faiz indirimi ihtimali önceki günkü yüzde 85 seviyesinden yüzde 87’ye çıktı.

Bu beklentiyi destekleyen açıklamalar ise Fed yetkililerinden geldi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Fed Guvernörü Christopher Waller, faiz indirimi ihtimalini güçlendiren mesajlar verirken; bazı bölgesel Fed başkanları enflasyon yüzde 2’ye net şekilde yaklaşmadan adım atılmaması gerektiğini savundu.

Öte yandan, Trump’a yakınlığıyla bilinen ve görev süresi sonrası Jerome Powell’ın olası halefleri arasında adı geçen Kevin Hassett’in “faizler daha düşük olmalı” çıkışı da piyasada ek gevşeme beklentisi yarattı.

DOLAR ZAYIF, HACİM DÜŞÜK

ABD’de Şükran Günü nedeniyle piyasaların kapalı olması işlem hacimlerini sınırlarken, dolar endeksi de dört ayın en sert haftalık kaybına doğru ilerliyor. Trump yönetiminin faiz indirimi yönündeki baskısı doların değer kaybını hızlandırarak altının cazibesini artırdı.