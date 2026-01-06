Altın fiyatları salı günü yukarı yönlü seyrini devam ettirerek son bir haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi sinyalleri ile Venezuela’daki siyasi belirsizliğin güvenli liman arayışını artırması, değerli metallerde alımları destekledi.

ALTIN HAFTANIN ZİRVESİNDE

Spot altın, yüzde 0,4 artışla ons başına 4 bin 468,32 dolara yükseldi. Bir önceki işlem gününde yaklaşık yüzde 3 değer kazanan altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Altın, geçen yılı yüzde 64’lük artışla tamamlayarak 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına imza attı.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 465,70 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altındaki artışın etkisiyle gram altın da yeni güne primli başladı. Gram altın, yüzde 0,5 yükselişle 6 bin 180 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 6 bin 422, çeyrek altın 10 bin 474 lirada hareketleniyor.

FED MESAJLARI FİYATLAMALARI ETKİLİYOR

CNBC-e’de yer alan habere göre Tastylive Küresel Makro Araştırma Direktörü Ilya Spivak, Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasalar üzerinde destekleyici etkisi olduğunu belirterek, asıl belirleyici unsurun bu hafta açıklanacak istihdam verileri olacağını söyledi. Spivak, “Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu kritik önemde” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyonun kademeli şekilde gerilediğini ancak işsizlik oranında ani bir yükseliş riskinin bulunduğunu dile getirdi. Bu tablo, faiz indirimi ihtimalini güçlendiren bir unsur olarak değerlendiriliyor. Piyasalarda yatırımcılar, yıl içinde en az iki faiz indirimi beklentisini korurken, gözler cuma günkü tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

VENEZUELA'DAKİ GERİLİM TALEBİ DESTEKLEDİ

Venezuela’da görevden uzaklaştırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın yakalama girişimi sonrası narkotik suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu açıklaması, ülkedeki siyasi belirsizliği artırdı. Gelişmeler, küresel risk algısını yükselterek altına olan ilgiyi güçlendirdi.

Spivak, Maduro’nun yakalanmasına yönelik sürecin, ABD-Çin ayrışmasını ve küreselleşmeden uzaklaşma eğilimini daha görünür hale getirdiğini ifade etti.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Düşük faiz beklentileri ve jeopolitik riskler, getiri sağlamayan varlıklara olan talebi artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda:

Gümüş yüzde 2,9 artışla 78,72 dolara çıktı. Gümüş, 29 Aralık’ta 83,62 dolar ile rekor kırmış ve 2025’i yüzde 147’lik yükselişle tarihinin en iyi yılı olarak tamamlamıştı.

Platin yüzde 2,5 primle 2 bin 327,17 dolara yükseldi. Platin geçen hafta 2 bin 478,50 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Paladyum ise yüzde 0,8 artışla 1.721,74 dolar seviyesinde işlem gördü.