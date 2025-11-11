Küresel piyasalarda yatırımcıların güvenli liman arayışı altına olan talebi artırdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son toplantısında faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler, değerli metalin ons fiyatını yukarı taşıdı. Ayrıca, ABD’de hükümet krizinin sona ereceğine dair umutlar da altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

ONS VE GRAM ALTIN ÜÇ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.149 dolara kadar yükselerek son haftaların en yüksek seviyesini gördü.

Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın 5 bin 633 liradan işlem görüyor. Kapalı Çarşı’da gram altın 5 bin 840 liradan satılırken, çeyrek altın 9 bin 525 liradan alıcı buluyor.

Sabah seansında spot altın fiyatı yüzde 0,7 oranında yükselerek ons başına 4 bin 142,83 dolara ulaştı ve 24 Ekim’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Uzmanlar, Fed’in Aralık toplantısında atacağı adımların altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağını belirtirken, faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle ons altında yeni rekorların görülebileceği yorumunda bulunuyor.

ABD'DE HÜKÜMET KRİZİ SONA ERİYOR

ABD’de federal hükümetin geçici bütçenin onaylanmasıyla tekrar açılması da piyasalarda rahatlama yarattı. Bu gelişme, doların küresel ölçekte bir miktar zayıflamasına ve yatırımcıların yeniden altına yönelmesine neden oldu.