Altın, ABD’den gelen ılımlı enflasyon verilerinin ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine taşınmasının ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle geriledi. Ekonomist Tuncay Turşucu ise sarı metal için alım yapmak için uygun zamanı açıkladı.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Ons altın cuma günü enflasyon rakamlarının ardından sert yükseldikten sonra yeni haftada yönünü aşağı çevirdi. Ons altın 5 bin doların altına gerileyerek, kritik seviyenin altına düştü. Ons altın yeni haftanı ilk işlem gününde sabah seansında 08.11'de 4 bin 981 dolarda hareketleniyor.

Gram altın ise, ons altında görülen düşüş ve dolar/TL kurundaki yatay seyrin etkisiyle sabah seansında 08.11'de 7 bin lira seviyesinde aşağı yönlü eğilim sergiliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA GERİLEDİ

Gümüş, yüzde 3'e yakın düşüşle 74,5 dolara gerileyerek önceki seanstaki kazanımlarını tersine çevirdi. ABD, Çin ve diğer ülkelerdeki piyasa tatilleri nedeniyle işlem hacimleri düşük kaldı. Cuma günü, ABD'deki düşük enflasyon verilerinin Federal Rezerv'in bu yılın ilerleyen aylarında faiz oranlarını düşüreceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından metal yaklaşık yüzde 3 oranında yükselmişti. Bu arada, Çin anakarasındaki piyasalar bu hafta Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı. Çinli tüccarlar son haftalarda değerli metallerde spekülatif bir yükselişe neden olmuş ve yetkililerin çeşitli önlemlerle piyasa risklerini azaltmasına yol açmıştı. Gümüş, Ocak ayı sonlarında ons başına 120 doların üzerine çıkmış, ancak piyasa duyarlılığının tersine dönmesiyle bu ayın başlarında yaklaşık 64 dolara gerilemişti.

Gümüş fiyatları yeni haftaya düşüşler başladı. Ons gümüş bugün sabah sansında saat 08.11'de 75,66 dolarda hareketleniyor.

Gram gümüşte de aşağı yönlü eğilimlerin hakim olduğu görülüyor. Gram gümüş bugün sabah seansında 08.11'de 106, 19 lirada hareketleniyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin 330 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

ABD TÜFE DÜŞÜK GELDİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, FED’in faiz politikasını da yakından ilgilendiren ABD enflasyonu ocak ayında 0,3 ve yıllık bazda 2,4 oldu.

Her iki veri için tahminler 0,3 ve 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Beklenti altında kalan enflasyonun ardından FED’den faiz indirimi beklentileri de yükseldi.

Verinin açıklandığı cuma günü işlemlerinde ons fiyatında yüzde 2,45’lik prim dikkat çekmişti. Dolar faizinde yaşanabilecek düşüşler, altını elde tutmanın maliyetini de azaltarak sarı metale destek olmuştu. Cuma günkü sert yükselişin ardından yeni hafta kâr satışları ile başladı.

ALTINI ALINIR MI, SATILIR MI?

Ekonomist Tuncay Turşucu ise sarı metalin 30 Ocak tarihindeki büyük düşüşün etkilerini yaşamaya devam ettiğini belirterek, “Momentumda bir zayıflık var. Ancak bu, altını yatay seyirde tutuyor. Dolar endeksi de 95-98 arasında dalgalanıyor. Ons altın için 5.600 dolar seviyesini bir süre zirve olarak izleyeceğiz. Aşağıda ise 50 günlük ortalama destek olacaktır” değerlendirmesinde bulunarak, mevcut altın pozisyonlarının korunabileceğini ancak yeni bir pozisyon için ise acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.