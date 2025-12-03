ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla açıklanmayan veriler bu hafta açıklanacak. Önemli verilerin açıklanacağı haberleri ve Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentisinin güçlenmesiyle birlikte altına olan ilgi artıyor.

Fed’in faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 89’a yükseldiğine dikkat çeken analistler, ons altında ilk kritik direnç seviyesinin 4.265 dolar olduğunu vurguluyor.

Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdamının kasımda yaklaşık 7 bin artması öngörülüyor. Verinin beklentiye paralel ya da daha düşük gelmesinin altın fiyatları için destekleyecek.

Haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başlayan ons altın kritik seviye olan 4 bin 200 doları geçti. Saat 07.25 itibarıyla 4 bin 223 dolarda hareketleniyor.

Ons altındaki yükseliş dolar/TL kurunun da yükselmesiyle birlikte yurt içindeki gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın aynı saat itibarıyla 5 bin 767 lirada bulunuyor.