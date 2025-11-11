Altın sert kayıplarının arıdan haftaya yükselişle başladı. UBS'ye göre, artan siyasi ve finansal piyasa riskleri güvenli liman varlıklarına olan talebi sürdürdüğü için altın fiyatları ons başına 4 bin 700 dolara doğru yükselebilir.

Bankanın stratejistleri, altında görülen son düşüşlerin yükseliş rallisine ufak bir mola verdiğini belirtti.

Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğindeki, "ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının potansiyel sona ermesi risk iştahını desteklese bile altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekip, Senato'nun harcama yasa tasarısını kesinleştirmek amacıyla yapacağı oylamanın zamanlamasıyla ilgili devam eden soruları ve Kongre'nin daha uzun vadeli bir anlaşmaya varamaması halinde 2026'nın başında bir başka kısmi kapanma olasılığını işaret etti.

TARİFELERİN YASALLAŞMASI ALTINA DESTEK VERECEK

UBS ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası çerçevesinde uygulanan tarifelerin yasallığıyla ilgili bekleyen kararı etrafındaki belirsizliğe dikkat çekerek bunun "altına devam eden destek sağlaması gerektiğini" değerlendirmesinde bulundu.

UBS'ye göre, mali sürdürülebilirlik ve para biriminin değer kaybı endişelerinden dolayı yükselen küresel devlet borcu seviyeleri de altına olan talebi artırıyor.

Dünya Altın Konseyi'nin en son verileri, yatırım akışları ve yenilenen merkez bankası alımlarının yönlendirmesiyle toplam talebin Eylül çeyreğinde rekor bir seviyeye ulaştığını gösterdi. Banka, bu yıl ve gelecek yıl altın talebinin 2011'den bu yana en güçlü olmasını bekliyor.