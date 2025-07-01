Jeopolitik riskler, küresel ticaret savaşları ve küresel belirsizliklerle birlikte altın fiyatlarındaki volatilite devam ediyor.
Dün 29 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gören ons altın, bugün yükselişe geçti.
ABD'nin ticaret anlaşmaları yapacağına dair haberler küresel piyasalarda iyimser bir hava hakim olmasını sağladı. Ancak ABD'nin 9 Temmuz'da tekrar başlatacağı gümrük vergileri yaklaşırken yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi.
ONS ALTINDA SON DURUM
Dolar endeksinin zayıflamasıyla birlikte dün açılışta 3 bin 285 dolarda ons altın 1 Temmuz sabah seansında yüzde 1,24 değer kazanarak 3 bin 326 seviyesine kadar yükseldi.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Dolar endeksi küresel çapta zayıflamasına rağmen, dolar/TL kurunun yüksek seyretmesi ve TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte yurt içinde de gram altın yükselişe geçti. Dün açılışta 4 bin 189 liradan başlarken bugün sabah seansında yüzde 1,76 değer kazanarak 4 bin 263 liraya kadar yükseldi.